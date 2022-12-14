"Санкции станут бесполезными": как Apple изменит iPhone и чем это поможет россиянам

Пока Apple может ограничивать работу российских приложений, удаляя из AppStore, но вскоре жители РФ смогут скачивать их из других магазинов.

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Власти Европейского союза заставили Apple разрешить установку сторонних приложений на iPhone и iPad. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Как утверждают источники, вскоре Apple должна добавить возможность скачивать приложения не только из своей площадки AppStore, но и из других онлайн-ресурсов, как это уже можно делать с Android. Компания планирует внедрить изменения осенью 2023 года вместе с обновлением для операционной системы iOS 17. В результате пользователи и разработчики смогут обходить ограничения и комиссию на платежи, достигающую 30%.

Компания меняет свою политику, чтобы соответствовать новым требованиям ЕС, которые вступят в силу в 2024 году. Европейские власти стремятся создать равные условия как для технологических гигантов, так и мелких разработчиков, что должно увеличить качество обслуживания потребителей. Несколько последних регулирующие органы и производители программного обеспечения жаловались, что Apple и Google, управляющие двумя крупнейшими магазинами мобильных приложений, обладают слишком большой властью.

Закон распространяется на технологические компании с капитализацией не менее 80 млрд евро, обслуживающие не менее 45 миллионов пользователей в месяц в ЕС. Он требует разрешить установку сторонних приложений и изменять настройки по умолчанию. Правила требуют, чтобы службы обмена сообщениями работали вместе, а сторонние разработчики получали равный доступ к основным функциям приложений и служб.

Российское издание Сnews ожидает, что нововведения Apple облегчат жизнь обладателей iPhone и iPad в России, поскольку частично нивелируют ограничения. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания ввела свои санкции, удалив некоторые российские приложения из своего магазина, например, ПО "Сбербанка", "Альфа-банка", VK. Предполагается, что после будущего обновления россияне смогут установить любые приложения на свои "яблочные" гаджеты.

Согласно данным Bloomberg, изменения пока коснутся лишь гаджетов на территории Евросоюза, хотя в будущем аналогичные антимонопольные законы могут принять и в других регионах мира. Cnews отмечает, что из-за ограничений Apple c весны не продает свои устройства в России, однако технику в рамках так называемого "параллельного импорта" завозят без разрешения компании из других стран, в том числе и из Евросоюза. Велика вероятность, что жители РФ смогут купить iPhone cо снятыми ограничениями на установку приложений.

Ранее писали, как россиянам продают подержанные гаджеты, от которых отказались в США и Европе. Международный логистический оператор СДЭК начал поставлять в Россию поврежденные устройства по низким ценам.