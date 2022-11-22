Россиянам продают подержанные гаджеты, от которых отказались в США и Европе

Жителям РФ, которым не хватает денег на новую технику, предлагают купить поцарапанные и побитые устройства с большой скидкой.

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Международный логистический оператор СДЭК начал поставлять в Россию подержанную электронику из США, Японии, Сингапура, Германии и Финляндии. Об этом представители компании сообщили российскому информационному агентству ТАСС.

СДЭК запустил новый сервис под названием CDEK recommerce, предлагающий россиянам восстановленные устройства, от которых зарубежные владельцы отказались по тем или иным причинам, например, из-за наличия производственных дефектов. Россияне могут оплачивать заказы в рублях, включая доставку, им обещают экономию до 70%, ведь восстановленная техника быстро теряет в цене.

Оператор уверяет, что вся техника проходит санкционные ограничения США и Евросоюза, а перед продажей реставрируется в зависимости от состояния. Если же окажется, что товар нарушает санкции, то покупателю просто вернут деньги.

В комментарии сайту CNews представители СДЭК добавили, что не будут сами устранять дефекты, а будут лишь выкупать восстановленные гаджеты у иностранных фирм, которые специализируются на ремонте. Оператор в основном сотрудничает с американскими платформами, такими как Amazon, Blackmarket и eBay.

Россиянам предложат товары в трех состояниях: "хорошее", "отличное", "как новое". Под последним подразумеваются устройства, которые иностранцы вернули в магазины вскоре после покупки. Даже в этом случае на корпусе могут быть небольшие царапины, хотя экран должен быть в идеальном состоянии. "Отличное" качество допускает наличие царапин, которые видны с расстояния 50 см, а "хорошее" — вмятины или царапины даже на дисплее, если их не видно при включенной подсветке.

Сейчас CDEK recommerce продает моноблоки, ноутбуки, смартфоны, планшеты, смарт-часы, наушники, приставки Apple, Samsung, Playstation, XBox. В будущем компания планирует добавить в ассортимент технику Huawei и Xiaomi, а также премиальную одежду, обувь, аксессуары — тоже восстановленные.

CNews отмечает, что 21 ноября CDEK recommerce продавала исключительно товары производства Apple. Компания не смогла назвать сроки, когда начнут продавать технику других брендов. Что касается одежды и аксессуаров, то СДЭК присматривается к Chanel, Balenciaga, Gucci и Louis Vuitton.

Ранее писали, что из-за санкций в Россию начали нелегально завозить поддельную электронику под видом настоящей. В рамках так называемого "параллельного импорта" поставщики из третьих стран доставили россиянам контрафактную технику на сумму более $6 млрд.

Недавно США перекрыли поставки "серых" чипов в Россию. Американские власти ввели санкции против иностранных фирм-посредников, помогавших российскому производителю "Миландр" заказывать печать чипов и продавать их за рубеж.