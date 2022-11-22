Росіянам продають вживані гаджети, від яких відмовилися у США та Європі

Жителям РФ, яким не вистачає грошей на нову техніку, пропонують купити подряпані та побиті пристрої з великою знижкою.

Related video

Міжнародний логістичний оператор CDEK почав постачати до Росії вживану електроніку з США, Японії, Сінгапуру, Німеччини та Фінляндії. Про це представники компанії повідомили російського інформаційного агентства ТАРС.

CDEK запустив новий сервіс під назвою CDEK recommerce, що пропонує росіянам відновлені пристрої, від яких закордонні власники відмовилися з тих чи інших причин, наприклад, через наявність виробничих дефектів. Росіяни можуть оплачувати замовлення в рублях, включно з доставленням, їм обіцяють економію до 70%, адже відновлена техніка швидко втрачає ціну.

Оператор запевняє, що вся техніка проходить санкційні обмеження США та Євросоюзу, а перед продажем реставрується залежно від стану. Якщо виявиться, що товар порушує санкції, то покупцю просто повернуть гроші.

У коментарі сайту CNews представники CDEK додали, що не самі усуватимуть дефекти, а лише викуповуватимуть відновлені гаджети в іноземних фірм, які спеціалізуються на ремонті. Оператор переважно співпрацює з американськими платформами, такими як Amazon, Blackmarket та eBay.

Росіянам запропонують товари у трьох станах: "хороший", "відмінний", "як новий". Під останнім маються на увазі пристрої, які іноземці повернули до магазинів невдовзі після покупки. Навіть у цьому випадку на корпусі можуть бути невеликі подряпини, хоча екран має бути в ідеальному стані. "Чудова" якість допускає наявність подряпин, які видно з відстані 50 см, а "хороше" — вм'ятини або подряпини навіть на дисплеї, якщо їх не видно при включеному підсвічуванні.

Наразі CDEK recommerce продає моноблоки, ноутбуки, смартфони, планшети, смартгодинники, навушники, приставки Apple, Samsung, Playstation, XBox. У майбутньому компанія планує додати до асортименту техніку Huawei та Xiaomi, а також преміальний одяг, взуття, аксесуари — також відновлені.

CNews зазначає, що 21 листопада CDEK recommerce продавала виключно товари виробництва Apple. Компанія не спромоглася назвати терміни, коли почнуть продавати техніку інших брендів. Що стосується одягу та аксесуарів, то CDEK придивляється до Chanel, Balenciaga, Gucci та Louis Vuitton.

Раніше писали, що через санкції до Росії почали нелегально завозити підроблену електроніку під виглядом справжньої. У межах так званого "паралельного імпорту" постачальники із третіх країн доставили росіянам контрафактну техніку на суму понад $6 млрд.

Нещодавно США перекрили постачання "сірих" чипів до Росії. Американська влада ввела санкції проти іноземних фірм-посередників, які допомагали російському виробнику "Міландр" замовляти друк чипів та продавати їх за кордон.