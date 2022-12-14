"Санкції стануть непотрібними": як Apple змінить iPhone і чим це допоможе росіянам

Поки Apple може обмежувати роботу російських додатків, видаляючи з AppStore, але незабаром жителі РФ зможуть завантажувати їх з інших магазинів.

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Влада Європейського Союзу змусила Apple дозволити встановлення сторонніх додатків на iPhone та iPad. Про це стало відомо агентству Bloomberg.

Як стверджують джерела, незабаром Apple має додати можливість завантажувати програми не тільки зі свого майданчика AppStore, але й з інших онлайн-ресурсів, як це можна робити з Android. Компанія планує запровадити зміни восени 2023 року разом з оновленням для операційної системи iOS 17. В результаті користувачі та розробники зможуть обходити обмеження та комісію на платежі, які сягають 30%.

Компанія змінює свою політику, щоб відповідати новим вимогам ЄС, які набудуть чинності 2024 року. Європейська влада прагне створити рівні умови як для технологічних гігантів, так і для дрібних розробників, що має збільшити якість обслуговування споживачів. Декілька останніх регулятивні органи і виробники програмного забезпечення скаржилися, що Apple і Google, які керують двома найбільшими магазинами мобільних додатків, мають надто велику владу.

Закон поширюється на технологічні компанії з капіталізацією не менше від 80 млрд євро, які обслуговують щонайменше 45 мільйонів користувачів на місяць у ЄС. Він вимагає дозволу інсталювати сторонні програми та змінювати параметри за замовчуванням. Правила вимагають, щоб служби обміну повідомленнями працювали разом, а сторонні розробники отримували рівний доступ до основних функцій додатків та служб.

Російське видання Сnews очікує, що нововведення Apple полегшать життя власників iPhone та iPad у Росії, оскільки частково нівелюють обмеження. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія ввела свої санкції, вилучивши деякі російські додатки зі свого магазину, наприклад, ВО "Сбербанк", "Альфа-банк", VK. Передбачається, що після майбутнього оновлення росіяни зможуть встановити будь-які програми на свої "яблучні" гаджети.

За даними Bloomberg, зміни поки торкнуться лише гаджетів на території Євросоюзу, хоча у майбутньому аналогічні антимонопольні закони можуть ухвалити і в інших регіонах світу. Cnews зазначає, що через обмеження Apple з весни не продає свої пристрої в Росії, проте техніку в межах так званого "паралельного імпорту" завозять без дозволу компанії з інших країн, зокрема з Євросоюзу. Велика ймовірність, що жителі РФ зможуть купити iPhone зі знятими обмеженнями на встановлення додатків.

Раніше писали, як росіянам продають гаджети, від яких відмовилися в США та Європі. Міжнародний логістичний оператор CDEK почав постачати до Росії пошкоджені пристрої за низькими цінами.