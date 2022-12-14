На световые годы вперед: фотонный чип позволит сделать прорыв в ИИ-технологиях

Ученые разработали точный метод управления фотонными интегральными схемами и поместили все на чип размером с ноготь.

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Ученые из Университета Монаша, RMIT и Университета Аделаиды усовершенствовали фотонные интегральные схемы, сделав их программируемыми, пишет techxplore.com.

Программируемые фотонные интегральные схемы (ФИС) располагают различными функциями обработки сигналов одним чипом. Их можно будет применять в области оптических коммуникаций и для приложений, работающих на основе искусственного интеллекта. "Фотоника радикально меняет наш образ жизни, повышая уровень вычислительных мощностей гаджетов и помещаясь на чипе размером с человеческий ноготь", — говорится в материале.

Ранее в этом году исследователи из Университета Монаша, RMIT и Университета Аделаиды разработали усовершенствованную фотонную схему, которая может изменить скорость и масштабы технологии фотоники. Однако по мере роста масштабов и сложности ФИС их становится все сложнее калибровать. Ученые смогли найти способ, помогающий вычленять нужную информацию.

Раньше чипы измерялись/калибровались путем подключения к сложному и дорогому внешнему оборудованию (так называемому векторному анализатору цепей); но при соединении с ним возникали фазовые ошибки из-за вибраций и изменений температуры. Теперь обработка информации чипом происходит безошибочно, так как исследователи задали эталонный путь обработки данных. До этого они применяли метод Крамерса-Кронига, чтобы удалить нежелательные ошибки, но новый метод, который они назвали дробным, требует гораздо меньшей оптической мощности для калибровки с заданной точностью. Это дало возможность как можно более точно запрограммировать чип для определенных ИИ-приложений, вроде распознавания изображений.

На следующем этапе разработки исследовательская группа будет изучать, как фотонные чипы могут использоваться для сверхбыстрой обработки данных или для работы алгоритмов машинного обучения.

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