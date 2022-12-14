На світлові роки вперед: фотонний чіп дозволить здійснити прорив у ШІ-технологіях

Учені розробили точний метод керування фотонними інтегральними схемами та помістили все на чіп розміром із ніготь.

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Учені з Університету Монаша, RMIT та Університету Аделаїди вдосконалили фотонні інтегральні схеми, зробивши їх програмованими, пише techxplore.com.

Програмовані фотонні інтегральні схеми (ФІС) мають у своєму розпорядженні різні функції обробки сигналів одним чіпом. Їх можна буде застосовувати в галузі оптичних комунікацій і для додатків, що працюють на основі штучного інтелекту. "Фотоніка радикально змінює наш спосіб життя, підвищуючи рівень обчислювальних потужностей гаджетів і поміщаючись на чіпі розміром із людський ніготь", — йдеться у матеріалі.

Раніше цього року дослідники з Університету Монаша, RMIT та Університету Аделаїди розробили вдосконалену фотону схему, яка може змінити швидкість та масштаби технології фотоніки. Однак у міру зростання масштабів і складності ФІС їх стає дедалі складніше калібрувати. Учені змогли знайти спосіб, що допомагає виокремлювати потрібну інформацію.

Раніше чіпи вимірювалися/калібрувалися шляхом підключення до складного та дорогого зовнішнього обладнання (так званого векторного аналізатора ланцюгів); але при з'єднанні з ним виникали фазові помилки через вібрації та зміни температури. Тепер обробка інформації чіпом відбувається безпомилково, оскільки дослідники задали еталонний шлях обробки даних. До цього вони застосовували метод Крамерса-Кроніга, щоб видалити небажані помилки, але новий метод, який вони назвали дробовим, вимагає набагато меншої оптичної потужності для калібрування із заданою точністю. Це дало можливість якнайточніше запрограмувати чіп для певних ШІ-додатків, на кшталт розпізнавання зображень.

На наступному етапі розробки дослідницька група вивчатиме, як фотонні чіпи можуть використовуватися для надшвидкої обробки даних або для роботи алгоритмів машинного навчання.

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