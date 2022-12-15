Крупнейший разработчик отказался продавать передовые чипы Китаю: что это значит

Китайские компании не получат новые технологии для производства гаджетов, поскольку могут использовать их в военных целях.

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США и Великобритания запретят британскому разработчику чипов Arm Ltd продавать ее новые технологий в Китай. Об этом американскому изданию Finantial Times рассказали источники, знакомые с процессом продаж.

Arm продает архитектуру проектирования для процессоров и различных их компонентов. Технологические компании по всему миру, в том числе из Китая, сильно полагаются на разработки Arm при создании самых разных устройств — от смартфонов до серверов.

Arm Ltd. пришла к выводу, что власти США и Великобритании не разрешат выдавать лицензии на экспорт чипов последней серии Neoverse V в Китай из-за слишком высокой производительности. Neoverse V, как и многие другие разработки Arm, подпадает под Wassenaar — соглашение между 42 странами, запрещающее использовать технологии двойного назначения в военных целях, поэтому продавать их можно только по экспортным лицензиям, выданным американским или британским правительствами.

Arm может подать заявку на получение лицензии, но шансы очень малы, учитывая как рьяно США борется с поставки технологий двойного назначения в Китай. Теперь технологический гигант Alibaba и другие китайские компании не смогут получить доступ к перспективной конструкции процессоров и использовать ее для создания собственной электроники. Это первый известный случай, когда Arm, решила, что не сможет экспортировать свои новейшие разработки в Китай.

Стоит отметить, это произошло спустя два месяца после того, как США в октябре ввели жесткий экспортный контроль с целью перекрыть китайцам доступ к передовым микросхемам и технологиям для их внутреннего производства. Чиновники ввели "презумпцию отказа" в выдаче лицензий на экспорт в Китай технологий, связанных с передовыми чипами — это означает, что власти будут отказывать практически во всех случаях.

Как объяснил эксперт по Китаю и технологиям Пол Триоло из консалтинговой компании Albright Stonebridge Group, ограничения, которые Минторг США ввел 7 октября, значительно повлияли на производство Arm и других западных компаний — они вынуждены пересмотреть свои возможности, чтобы соответствовать установленным правилам.

Компания Arm принадлежит японскому технологическому инвестору SoftBank, ее штаб-квартира находится в Великобритании, и она при этом имеет тесные связи с США. Эксперты считают разработчика очень уязвимым перед механизмами экспортного контроля, которые вводит администрация президента Джо Байдена.

Недавно стало известно, что Китай запретил поставлять в Россию процессоры Loongson. Китайцы используют такие чипы в военной промышленности и не хотят, чтобы они были доступны другим странам.