Найбільший розробник відмовився продавати передові чипи Китаю: що це означає

Китайські компанії не отримають нових технологій для виробництва гаджетів, оскільки можуть використовувати їх у військових цілях.

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США та Великобританія заборонять британському розробнику чипів Arm Ltd продавати її нові технології в Китай. Про це американському виданню Finantial Times розповіли джерела, знайомі з процесом продажів.

Arm продає архітектуру проєктування для процесорів і різних їхніх компонентів. Технологічні компанії по всьому світу, у тому числі з Китаю, дуже покладаються на розробки Arm під час створення різних пристроїв — від смартфонів до серверів.

Arm Ltd. дійшла висновку, що влада США та Великобританії не дозволить видавати ліцензії на експорт чипів останньої серії Neoverse V у Китай через надто високу продуктивність. Neoverse V, як і багато інших розробок Arm, підпадає під Wassenaar — угоду між 42 країнами, що забороняє використовувати технології подвійного призначення у військових цілях, тому продавати їх можна лише за експортними ліцензіями, виданими американським чи британським урядами.

Arm може подати заявку на отримання ліцензії, але шанси дуже малі, враховуючи як завзято США бореться з постачанням технологій подвійного призначення в Китай. Тепер технологічний гігант Alibaba й інші китайські компанії не зможуть отримати доступ до перспективної конструкції процесорів і використовувати її для створення власної електроніки. Це перший відомий випадок, коли Arm вирішила, що не зможе експортувати свої новітні розробки в Китай.

Варто зазначити, це сталося через два місяці після того, як США в жовтні ввели жорсткий експортний контроль із метою перекрити китайцям доступ до передових мікросхем і технологій для їхнього внутрішнього виробництва. Чиновники запровадили "презумпцію відмови" у видачі ліцензій на експорт у Китай технологій, пов'язаних із передовими чипами, — це означає, що влада відмовлятиме практично в усіх випадках.

Як пояснив експерт із Китаю і технологій Пол Тріоло з консалтингової компанії Albright Stonebridge Group, обмеження, які Мінторг США запровадило 7 жовтня, значно вплинули на виробництво Arm та інших західних компаній — вони змушені переглянути свої можливості, щоб відповідати встановленим правилам.

Компанія Arm належить японському технологічному інвестору SoftBank, її штаб-квартира розташована у Великій Британії, і вона водночас має тісні зв'язки зі США. Експерти вважають розробника дуже вразливим перед механізмами експортного контролю, які запроваджує адміністрація президента Джо Байдена.

Нещодавно стало відомо, що Китай заборонив постачати в Росію процесори Loongson. Китайці використовують такі чипи у військовій промисловості й не хочуть, щоб вони були доступні іншим країнам.