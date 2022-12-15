"Для сдерживания РФ": США отправили БПЛА MQ-9 Reaper на военную базу в Греции

НАТО укрепляет защиту на южной и восточной границе на фоне войны РФ против Украины.

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Армия США доставила несколько ударных беспилотников MQ-9 Reaper в Грецию. Подробности стали известны профильному изданию Defence News.

MQ-9 Reaper нашли новое пристанище на авиабазе в городе Ларисса у на восточном берегу Эгейского моря, которую недавно модернизировали. Представитель ВВС США в Европе и Африке подтвердил СМИ доставку беспилотников на объект и отметил, что США и Греция хорошо потрудились, чтобы создать подходящие условия для их размещения.

"Авиабаза Ларисса — это стратегическое место, позволяющее MQ-9 легко поддерживать как восточный, так и южный фланг НАТО. Их размещение не является ответом на российское вторжение в Украину, но способствует сдерживанию и предотвращению конфликта с Россией", заявил источник.

Военные США не стали раскрывать количество доставленных MQ-9 Reaper в интересах безопасности, хотя местный сайт Greek Reporter сообщил о восьми единицах. Их разместили в соответствии с Соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве между США и Грецией (MDCA), заключенном в 1990 году. Согласно последним поправкам, принятым в 2021 году, США разрешено эксплуатировать авиабазы в Лариссе и Стефановикио.

Модернизация греческой авиабазы НАТО продолжалась почти весь 2022 год. Согласно контракту на сумму $21 млн, местные подрядчики должны были построить дополнительные помещения для технического обслуживания и пандусы, а также расширить рулежные дорожки для самолетов и дронов. База в Лариссе призвана поддерживать разведывательную и патрульную авиацию США, а также обеспечивать воздушные перевозку, дозаправку техники и другие задачи.

Ранее появилась информация, что ВВС США хотят отправить беспилотники MQ-9 Reaper в Украину. Однако некоторые американские чиновники против этой идеи, опасаясь, что россияне могут сбить дроны и изучить секретные военные технологии.