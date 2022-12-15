"Для стримування РФ": США відправили БПЛА MQ-9 Reaper на військову базу в Греції

НАТО зміцнює захист на південному та східному кордоні на тлі війни РФ проти України.

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Армія США доставила кілька ударних безпілотників MQ-9 Reaper у Грецію. Подробиці стали відомі профільному виданню Defence News.

MQ-9 Reaper знайшли новий притулок на авіабазі в місті Лариса біля східного берега Егейського моря, яку нещодавно модернізували. Представник ВПС США в Європі й Африці підтвердив ЗМІ доставку безпілотників на об'єкт і зазначив, що США та Греція добре попрацювали, щоб створити відповідні умови для їхнього розміщення.

"Авіабаза Лариса — це стратегічне місце, яке дозволяє MQ-9 легко підтримувати як східний, так і південний фланг НАТО. Їх розміщення не є відповіддю на російське вторгнення в Україну, але сприяє стримуванню та запобіганню конфлікту з Росією", заявило джерело.

Військові США не стали розкривати кількість доставлених MQ-9 Reaper на користь безпеки, хоча місцевий сайт Greek Reporter повідомив про вісім одиниць. Їх розмістили відповідно до Угоди про взаємну оборонну співпрацю між США та Грецією (MDCA), укладеною в 1990 році. Згідно з останніми поправками, прийнятими в 2021 році, США дозволено експлуатувати авіабази в Ларисі та Стефановікіо.

Модернізація грецької авіабази НАТО тривала майже 2022 рік. Згідно з контрактом на суму $21 млн, місцеві підрядники мали побудувати додаткові приміщення для технічного обслуговування та пандуси, а також розширити руліжні доріжки для літаків і дронів. База в Ларисі покликана підтримувати розвідувальну та патрульну авіацію США, а також забезпечувати повітряне перевезення, дозаправку техніки й інші завдання.

Раніше з'явилася інформація, що ВПС США хочуть відправити безпілотники MQ-9 Reaper в Україну. Проте деякі американські чиновники проти цієї ідеї, побоюючись, що росіяни можуть збити дрони та вивчити секретні військові технології.