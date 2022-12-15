Дрон-невидимка "Эльф" может залететь на 70 км в тыл врага: разработчики (фото)

Беспилотник может обнаруживать и обходить российские средства РЭБ, а также годится для разведки.

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Беспилотник "Эльф", созданный украинскими инженерами, недавно провел несколько тестовых полетов, как сообщает СМИ 2day.kh.ua, испытания прошли успешно.

На что способен украинский БПЛА

Журналисты пишут, что дрон испытывали в украинских воинских частях "в том числе тех, которые сейчас охраняют северные границы Харьковщины". С ссылкой на военных, СМИ информирует, что тестовые полеты были хорошими и защитники Украины остались довольны беспилотником "Эльф". В частности, операторы, тестировавшие дрон, отметили, что устройство уверенно набирало высоту, смогло стартовать и приземляться в разных условиях, не требовало особого ухода. На полигоне учения проходили в течение нескольких дней, что говорит о том, что "Эльф" еще и довольно прост в управлении.

По данным СМИ, устройство получило GNSS-приемник от некой канадской компании. Этот приемник не создан для военной техники, поэтому его пришлось модифицировать. Он дает возможность определять расположение объекта в пространстве. Ссылаясь на ELF-systems, издание сообщило GNSS-приемник способен обнаруживать российские средства РЭБ, а также источник сказал, то благодаря своим особенностям дрон-разведчик может залететь на территорию, где располагаются ВС РФ, преодолев расстояние в 70 км, а потом вернуться обратно.

Что известно о дроне "Эльф"

"Невидимкой" этот БПЛА для ВСУ прозвали потому, что радары не воспринимают его как угрозу — техника часто путает дрон с птицами. Сделан он из легких и прочных материалов, имеет скромные габариты (потому и похож на птицу). На борту у него установлена система спутниковой навигации, есть защита от помех, которые могут создавать российские РЭБ, антенна вроде Helix.

Издание отмечает, что инженерам из ELF-systems поступил заказ на производство около 40-ка единиц БПЛА типа "Эльф". По данным СМИ, специалисты могут создавать по 10 единиц в месяц, но в 2023 году они намерены увеличить производственные мощности, чтобы выпускать в 3 раза больше. Следующий этап — увеличение мощностей для производства 100 дронов в месяц. Компания-производитель ищет инвестора, который помог бы расширить производство.

Ранее мы информировали о том, какие технические характеристики имеет БПЛА украинского производства "Эльф".