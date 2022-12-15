Дрон-невидимка "Ельф" може залетіти на 70 км у тил ворога: розробники (фото)
Безпілотник може виявляти та обходити російські кошти РЕБ, а також годиться для розвідки.
Безпілотник "Ельф", створений українськими інженерами, нещодавно провів кілька тестових польотів, повідомляє 2day.kh.ua, випробування пройшли успішно.
На що здатен український БПЛА
Журналісти пишуть, що дрон випробовували в українських військових частинах "зокрема тих, що зараз охороняють північні кордони Харківщини". З посиланням на військових ЗМІ інформує, що тестові польоти були хорошими і захисники України залишилися задоволені безпілотником "Ельф". Зокрема, оператори, які тестували дрон, відзначили, що пристрій впевнено набирав висоту, зміг стартувати і приземлятися в різних умовах, не вимагав особливого догляду. На полігоні навчання проходили протягом кількох днів, що говорить про те, що "Ельф" ще й доволі простий в управлінні.
За даними ЗМІ, пристрій отримав GNSS-приймач від канадської компанії. Цей приймач не створено для військової техніки, тому його довелося модифікувати. Він дає можливість визначати розташування об'єкта у просторі. Посилаючись на ELF-systems, видання повідомило, що GNSS-приймач здатний виявляти російські засоби РЕБ, а також джерело сказало, що завдяки своїм особливостям дрон-розвідник може залетіти на територію, де розташовуються ЗС РФ, подолавши відстань у 70 км, а потім повернутися назад.
Що відомо про дрон "Ельф"
"Невидимкою" цей БПЛА для ЗСУ прозвали тому, що радари не сприймають його як загрозу — техніка часто плутає дрон із птахами. Зроблений він із легких та міцних матеріалів, має скромні габарити (тому і схожий на птаха). На борту у нього встановлена система супутникової навігації, є захист від перешкод, які можуть створювати російські РЕБ, антена типу Helix.
Видання зазначає, що інженерам з ELF-systems надійшло замовлення на виробництво близько 40 одиниць БПЛА типу "Ельф". За даними ЗМІ, фахівці можуть створювати по 10 одиниць на місяць, але у 2023 році вони мають намір збільшити виробничі потужності, щоб випускати утричі більше. Наступний етап — збільшення потужностей для виробництва 100 дронів на місяць. Компанія-виробник шукає інвестора, який би допоміг розширити виробництво.
Раніше ми інформували, які технічні характеристики має БПЛА українського виробництва "Ельф".