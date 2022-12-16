Дрон для NASA будет очень тихим и сможет провести в полете 24 часа (фото)

БПЛА оснастят множеством винтов и упростят его конструкцию.

Related video

NASA заключило контракт с компанией Advanced Air Company (Вирджиния, США) на создание прототипа беспилотника eVTOL с наклонным крылом. Подробности сообщило издание newatlas.com.

Известно, что современные системы управления вектором тяги для самолетов вертикального взлета и посадки управляются при помощи ПО и микрокомпьютеров. Дрон получает команду с контроллера и двигательные установки меняют направление так, как нужно оператору. Advanced Air Company хочет создать беспилотник с наклонным крылом и аэродинамическим приводом, который будет располагать свободно наклоняющимися крыльями с прикрепленными к ним винтами, смещенными по весу, чтобы крылья и винты были направлены вертикально вверх.

[ + – ] Рендер дрона для НАСА от Advanced Aircraft Company Фото: Advanced Aircraft Company

Предполагается, что БПЛА будет взлетать и зависать, как обычный дрон, а затем, когда он начнет двигаться вперед, закрылки отрегулируют подъемную силу, используя как окружающий воздух, так и воздух, проходящий через пропеллеры. Крылья развернутся, и дрон перейдет в крейсерский режим.

[ + – ] Проект дрона для NASA Фото: NASA

Конструкция предусматривает использование пружин, чтобы крылья могли оставаться в вертикальном положении, амортизаторов для контроля скорости вращения и замков, чтобы при необходимости удерживать дрон в крейсерском или парящем положении. Регулируя центр подъемной силы, точку поворота, положение пружин и амортизаторов, беспилотник сможет перейти из одного режима в другой без сложных расчетов, которые пришлось бы делать буквально на лету.

Инженеры полагают, что отказ от приводов сделает конструкцию легче и проще в управлении, а еще:

не будет потребности в дополнительном наземном оборудовании, вроде катапульт для запуска и парашютов для приземления,

низкая скорость вращения пропеллеров снизит уровень шума,

дрон сможет провести 24 часа в режиме полета.

Прототип БПЛА уже проходит испытания в аэродинамической трубе.

Раньше специалист рассказал, какие характеристики имеет украинский БПЛА "Сокол-300".