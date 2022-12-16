Дрон для NASA буде дуже тихим і зможе провести в польоті 24 години (фото)

БПЛА оснастять безліччю гвинтів і спростять його конструкцію.

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NASA уклало контракт із компанією Advanced Air Company (Вірджинія, США) на створення прототипу безпілотника eVTOL із похилим крилом. Подробиці повідомило видання newatlas.com.

Відомо, що сучасні системи управління вектором тяги для літаків вертикального зльоту та посадки керуються за допомогою ПЗ та мікрокомп'ютерів. Дрон отримує команду з контролера та рухові установки змінюють напрямок так, як потрібно оператору. Advanced Air Company хоче створити безпілотник із похилим крилом та аеродинамічний привід, який буде розташовувати крилами, що вільно нахиляються, з прикріпленими до них гвинтами, зміщеними за вагою, щоб крила і гвинти були спрямовані вертикально вгору.

[ + – ] Рендер дрону для НАСА від Advanced Aircraft Company Фото: Advanced Aircraft Company

Передбачається, що БПЛА злітатиме і зависатиме, як звичайний дрон, а потім, коли він почне рухатися вперед, закрилки відрегулюють підйомну силу, використовуючи як навколишнє повітря, так і повітря, що проходить через пропелери. Крила розгорнуться, і дрон перейде в крейсерський режим.

[ + – ] Проєкт дрону для NASA Фото: NASA

Конструкція передбачає використання пружин, щоб крила могли залишатися у вертикальному положенні, амортизаторів для контролю швидкості обертання і замків, щоб за необхідності утримувати дрон у крейсерському або ширяльному положенні. Регулюючи центр підйомної сили, точку повороту, положення пружин та амортизаторів, безпілотник зможе перейти з одного режиму в інший без складних розрахунків, які довелося б робити буквально на льоту.

Інженери вважають, що відмова від приводів зробить конструкцію легшою і простішою в управлінні, а ще:

не буде потреби в додатковому наземному устаткуванні, на кшталт катапульт для запуску та парашутів для приземлення;

низька швидкість обертання пропелерів знизить рівень шуму;

дрон зможе провести 24 години у режимі польоту.

Прототип БПЛА вже проходить випробування в аеродинамічній трубі.

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