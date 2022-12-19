Дроны Indago 4 и Stalker VXE30 будут использоваться для разведки: что известно (видео)

Британская армия заказала у Lockheed Martin беспилотников на $157 млн.

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Lockheed Martin подписала контракт с Министерством обороны Великобритании на поставку беспилотных летательных аппаратов. На вооружение поступят 264 дрона, пишет thedefensepost.com.

Сумма контракта составила $157 млн. Эти деньги потратят на покупку аппаратов Indago 4 (159 штук) и Stalker VXE30 (105 штук). Согласно документу, поставки будут проходить постепенно и рассчитаны они на 10 лет.

Издание отмечает в своем материале, что эти новые дроны заменят устаревшие модели типа Desert Hawk 3, обеспечат расширенное наблюдение и визуализацию, а также будут использоваться для обнаружения целей в сценариях с несколькими средами (имеется ввиду полеты над разного рода местностью, включая водоемы).

Министр оборонных закупок Великобритании Алекс Чок подчеркнул важность такого приобретения. По его мнению, БПЛА помогут армии Великобритании оставаться "в авангарде инноваций" и модернизироваться, а также синхронизировать действия различных сил: сухопутных, воздушных, морских.

Известно, что первая партия новых боевых БПЛА будет введена в эксплуатацию к концу 2024 года.

[ + – ] Дрон типа Indago от Lockheed Martin Фото: Lockheed Martin

Характеристики дрона Indago 4

Indago 4 оснащен камерой высокого разрешения с возможностью масштабирования полученных изображений. Такая фототехника дает возможность операторам точно определить, каким оружием пользуется враг, рассмотреть, кто входит в личный состав, распознать разного рода угрозы и днем, ​​и ночью. Вес боевого дрона составляет 2,27 кг, поэтому его можно легко переносить систему в рюкзаке и развертывать за 2 мин. Максимальная дальность полета — 13 км.

Беспилотник Stalker VXE30: что известно

Stalker VXE30 — это дрон вертикального запуска с размахом крыльев 4,88 м и весом 20 кг. Он может выполнять наблюдение за целями, вести разведку в течение 8 ч и бесшумно облетать территорию площадью 97 км. БПЛА располагает отсеком для сбрасывания полезной нагрузки с воздуха. Это может пригодится при доставке грузов на передовую.

На борту имеются камеры с электрооптическими, инфракрасными датчиками, функцией стабилизации, панорамирования, масштабирования с возможностью захвата и отслеживания целей днем ​​и ночью.

Ранее мы публиковали мнение Юрия Касьянова касательно того, дроны каких типов могут реально помочь ВСУ.