Дрони Indago 4 і Stalker VXE30 використовуватимуться для розвідки: що відомо (відео)

Британська армія замовила у Lockheed Martin безпілотників на $157 млн.

Related video

Lockheed Martin підписала контракт із Міністерством оборони Великобританії на постачання безпілотних літальних апаратів. На озброєння надійдуть 264 дрони, пише thedefensepost.com.

Сума контракту склала $157 млн. Ці гроші витратять на покупку апаратів Indago 4 (159 штук) і Stalker VXE30 (105 штук). Згідно з документом, постачання відбуватимуться поступово, і розраховані вони на 10 років.

Видання зазначає у своєму матеріалі, що ці нові дрони замінять застарілі моделі типу Desert Hawk 3, забезпечать розширене спостереження та візуалізацію, а також використовуватимуться для виявлення цілей у сценаріях із декількома середовищами (мається на увазі польоти над різною місцевістю, включаючи водойми).

Міністр оборонних закупівель Великобританії Алекс Чок наголосив на важливості такого придбання. На його думку, БПЛА допоможуть армії Великобританії залишатися "в авангарді інновацій" і модернізуватися, а також синхронізувати дії різних сил: сухопутних, повітряних, морських.

Відомо, що першу партію нових бойових БПЛА буде введено в експлуатацію до кінця 2024 року.

[ + – ] Дрон типу Indago від Lockheed Martin Фото: space-ship

Характеристики дрона Indago 4

Indago 4 оснащений камерою високої роздільної здатності з можливістю масштабування отриманих зображень. Така фототехніка дає можливість операторам точно визначити, якою зброєю користується ворог, розглянути, хто входить до особового складу, розпізнати загрози і вдень, і вночі. Вага бойового дрона становить 2,27 кг, тому його можна легко переносити в рюкзаку та розгортати за 2 хв. Максимальна дальність польоту — 13 км.

Безпілотник Stalker VXE30: що відомо

Stalker VXE30 — це дрон вертикального запуску з розмахом крил 4,88 м і вагою 20 кг. Він може виконувати спостереження за цілями, вести розвідку протягом 8 годин і безшумно облітати територію площею 97 км. БПЛА має у своєму розпорядженні відсік для скидання корисного навантаження з повітря. Це може стати в нагоді під час доставки вантажів на передову.

На борту є камери з електрооптичними, інфрачервоними датчиками, функцією стабілізації, панорамування, масштабування з можливістю захоплення та відстеження цілей удень і вночі.

Раніше ми публікували думку Юрія Касьянова щодо того, дрони яких типів можуть реально допомогти ЗСУ.