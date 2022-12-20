Солнечные батареи будут работать на 32% лучше: ученые избавляют мир от энергоносителей РФ

Перовскит и кремний решили объединить в одной конструкции, чтобы солнечные панели работали лучше.

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Исследователи, работающие в Helmholtz Zentrum Berlin (HZB) смогли усовершенствовать материалы, применяемые при изготовлении солнечных панелей и тем самым увеличили эффективность последних на 32%, пишет newatlas.com.

Перовскит и кремний помогли улучшить качество работы устройств, накапливающих солнечную энергию, говорится в материале. Ученые долго экспериментировали с обоими материалами, а потом решили попробовать сделать из них тандем. Оказалось, что, работая в паре, результаты стали только лучше, чем тогда, когда они применялись отдельно.

Весь секрет в том, что материалы лучше реагируют на разные части светового спектра. Перовскит — на синий, а кремний — на красный и инфракрасный.

[ + – ] Перовскит и кремний улучшили работу солнечных батарей Фото: Eike Köhnen/HZB

Ученые нанесли перовскит тонкими слоями, создав "ячейку", и то же самое проделали с кремнием, а потом расположили ячейки таким образом, чтобы перовскитовая оказалась сверху. Многослойность такой конструкции обеспечивает более тщательный сбор света и одновременно минимизирует потери. Усовершенствованный интерфейс между активной областью и электродами также помог повысить эффективность работы ячеек до 32,5%. Согласно данным Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии, результат, продемонстрированный группой из HZB, — самый высокий на сегодняшний день. Издание напоминает, что ранее та же команда показывала повышение эффективности на 30%.

Ранее мы сообщали о том, что в Японии близ Токио планируют развернуть строительство солнечной электростанции на воде. Интересно, что после того, как панели накопят достаточно энергии, их на сушу будут доставлять специальными дронами.

Также писали и о применении так называемого "помидорного" пигмента для повышения эффективности работы солнечных батарей.