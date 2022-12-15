Плавучая солнечная электростанция будет накапливать энергию и отправлять ее на берег дронами

Компания SolarDuck построит первую в Японии плавучую солнечную электростанцию в Токийском заливе.

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Первая морская плавучая солнечная ферм будет развернута в Японии в Токийском заливе. Солнечные панели будут собирать энергию, находясь над водой, а потом специальные дроны доставят их на берег, пишет interestingengineering.com.

Целью проекта, получившего название Tokyo Bay eSG, является обеспечение японского мегаполиса передовыми возобновляемыми источниками энергии. Предполагается, что проект будет развиваться как минимум 50 лет, что должно качественно повлиять на экологическую ситуацию в городе.

Как сообщает Recharge News, компания SolarDuck надеется построить плавучую солнечную систему мощностью 88 кВт. Она будет оснащена причальными тросами и расположена в районе Токийского залива. Строительство завершат к первому кварталу 2024 года.

"Токио, основное место потребления энергии, город зависит от передачи электроэнергии из пригорода. Генерация энергии и в районе залива поспособствовует реализации уникальной энергетической городской модели", — заявили инженеры.

Ранее Фокус писал о том, что американская компания Tesla Energy разместила на территории Бельгии большое хранилище электроэнергии. Хранилище станет заменой турбореактивному генератору, работающему с 50-х годов прошлого века. Этот генератор обеспечивал город Лессин электроэнергией все это время. Подобный проект развернут и в Великобритании. Там развернута энергосберегающая система, которая в случае непредвиденных обстоятельств даст энергию 300 тыс. домохозяйств.

Также писали о том, каким образом ученые решили усовершенствовать солнечные батареи.