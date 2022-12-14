Tesla представила новое хранилище электроэнергии — крупнейшее в Европе (видео)

Батареи обладают общей емкостью 100 МВт-ч и мощностью 50 МВт. Они заменят турбогенератор времен Второй мировой войны.

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Tesla Energy представила самое крупное хранилище энергии Megapack в континентальной Европе, расположенное в Бельгии. Компания опубликовала подробности в Twitter.

Станция в городе Лессин, развернутая проектом Deux-Acren, состоит из 40-ка блоков Megapack общей емкостью 100 МВт-ч и мощностью 50 МВт. Технология позволяет энергетическим компаниям эффективнее использовать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, и стабилизировать сеть. Хранилище Tesla призвано заменить турбореактивный генератор времен Второй мировой войны, который непрерывно обеспечивает город электроэнергией с 1950-х годов.

[ + – ] Хранилище энергии Megapack

Как пишет сайт Electrek, в последнее время Tesla стремительно развивает свой энергетический бизнес, получая большое количество заказов на Megapack. В прошлом квартале компания развернула рекордно высокую емкость аккумуляторов (2,1 ГВт-ч), в основном за счет производства Megapack.

Сейчас Tesla выпускает по 42 блока Megapack в неделю, и ожидается, что в ближайшее время она снова побьет рекорд благодаря фабрике, позволяющей выполнять еще больше заказов. Tesla также нарастила производство домашних настенных батарей Powerwall, еще больше ускоряя внедрение новых технологий.

В ноябре писали, что Великобритания заканчивает строить хранилище Pillswood, которое должно стать самым большим в Европе. Оно состоит из 43 Tesla Megapack общей емкостью 196 МВт-ч и мощностью до 98 МВт. Ожидается, что объект сможет поддерживать работу ветряной электростанции Dogger Bank в Восточном Йоркшире и одновременно питать до 300 тысяч домов.

Тем временем в США строят виртуальную электростанцию мощностью 600 МВт-ч. Она объединяет в одну сеть дома с настенными батареями Powerwall и солнечными панелями, чтобы поддерживать сеть и снижать затраты на электроэнергию.