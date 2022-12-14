Tesla представила нове сховище електроенергії — найбільше в Європі (відео)

Батареї мають загальну ємність 100 МВт-год і потужністю 50 МВт. Вони замінять турбогенератори часів Другої світової війни.

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Tesla Energy представила найбільше сховище енергії Megapack у континентальній Європі, розташоване у Бельгії. Компанія опублікувала подробиці у Twitter.

Станція в місті Лессін, розгорнута проєктом Deux-Acren, складається із 40 блоків Megapack загальною ємністю 100 МВт-год і потужністю 50 МВт. Технологія дозволяє енергетичним компаніям ефективніше використовувати відновлювані джерела енергії, такі як сонячна, та стабілізувати мережу. Сховище Tesla покликане замінити турбореактивний генератор часів Другої світової війни, який безперервно забезпечує місто електроенергією з 1950-х років.

[ + – ] Сховище енергії Megapack

Як пише сайт Electrek, останнім часом Tesla стрімко розвиває свій енергетичний бізнес, отримуючи велику кількість замовлень на Megapack. У минулому кварталі компанія розгорнула рекордно високу ємність акумуляторів (2,1 ГВт-год), переважно за рахунок виробництва Megapack.

Зараз Tesla випускає по 42 блоки Megapack на тиждень, й очікується, що найближчим часом вона знову поб'є рекорд завдяки фабриці, яка дозволяє виконувати ще більше замовлень. Tesla також наростила виробництво домашніх настінних батарей Powerwall ще більше прискорюючи впровадження нових технологій.

У листопаді писали, що Велика Британія закінчує будувати сховище Pillswood, яке має стати найбільшим у Європі. Воно складається із 43 Tesla Megapack загальною ємністю 196 МВт-год та потужністю до 98 МВт. Очікується, що об'єкт зможе підтримувати роботу вітряної електростанції Dogger Bank у Східному Йоркширі та водночас живити до 300 тисяч будинків.

Тим часом у США будують віртуальну електростанцію потужністю 600 МВт-год. Вона об'єднує в одну мережу будинки з настінними батареями Powerwall та сонячними панелями, щоб підтримувати мережу та знижувати витрати на електроенергію.