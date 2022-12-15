Плавуча сонячна електростанція накопичуватиме енергію та відправлятиме її на берег дронами

Компанія SolarDuck побудує першу в Японії плавучу сонячну електростанцію в Токійській затоці.

Related video

Першу морську плавучу сонячну ферму буде розгорнуто в Японії в Токійській затоці. Сонячні панелі збиратимуть енергію, перебуваючи над водою, а потім спеціальні дрони доставлять їх на берег, пише interestingengineering.com.

Метою проєкту, що отримав назву Tokyo Bay eSG, є забезпечення японського мегаполісу передовими відновлюваними джерелами енергії. Передбачається, що проєкт розвиватиметься як мінімум 50 років, що має якісно вплинути на екологічну ситуацію у місті.

Як повідомляє Recharge News, компанія SolarDuck сподівається побудувати плавучу сонячну систему потужністю 88 кВт. Вона буде оснащена причальними тросами та розташована в районі Токійської затоки. Будівництво завершать до першого кварталу 2024 року.

"Токіо, основне місце споживання енергії, місто залежить від передавання електроенергії з передмістя. Генерація енергії і в районі затоки сприятиме реалізації унікальної енергетичної міської моделі", — заявили інженери.

Раніше Фокус писав про те, що американська компанія Tesla Energy розмістила на території Бельгії велике сховище електроенергії. Сховище стане заміною на турбореактивний генератор, що працює з 50-х років минулого століття. Цей генератор забезпечував місто Лессін електроенергією весь цей час. Подібний проєкт розгорнуть і у Великій Британії. Там розгорнуто енергозберігальну систему, яка в разі непередбачених обставин дасть енергію 300 тис. домогосподарств.

Також писали про те, як учені вирішили вдосконалити сонячні батареї.