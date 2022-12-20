Сонячні батареї працюватимуть на 32% краще: вчені позбавляють світ енергоносіїв РФ

Перовскіт і кремній вирішили поєднати в одній конструкції, щоб сонячні панелі працювали краще.

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Дослідники, які працюють у Helmholtz Zentrum Berlin (HZB), змогли удосконалити матеріали, що застосовуються у процесі виготовлення сонячних панелей і тим самим збільшили ефективність останніх на 32%, пише newatlas.com.

Перовскіт і кремній допомогли покращити якість роботи пристроїв, що накопичують сонячну енергію, йдеться у матеріалі. Вчені довго експериментували з обома матеріалами, а потім вирішили спробувати зробити з них тандем. З'ясувалося, що, працюючи в парі, результати стали лише кращими, ніж тоді, коли вони застосовувалися окремо.

Весь секрет у тому, що матеріали найкраще реагують на різні частини світлового спектру. Перовскіт — на синій, а кремній — на червоний та інфрачервоний.

[ + – ] Перовскіт і кремній покращили роботу сонячних батарей Фото: Eike Köhnen/HZB

Учені нанесли перовскіт тонкими шарами, створивши "комірку", і те ж саме проробили з кремнієм, а потім розташували комірки так, щоб перовскітова була зверху. Багатошаровість такої конструкції забезпечує ретельніший збір світла й одночасно мінімізує втрати. Удосконалений інтерфейс між активною ділянкою та електродами також допоміг підвищити ефективність роботи осередків до 32,5%. За даними Національної лабораторії відновлюваних джерел енергії, результат, продемонстрований групою з HZB, — найвищий на сьогодні. Видання нагадує, що раніше та сама команда показувала підвищення ефективності на 30%.

Раніше ми повідомляли про те, що в Японії поблизу Токіо планують розгорнути будівництво сонячної електростанції на воді. Цікаво, що після того, як панелі накопичать достатньо енергії, їх на сушу доставлятимуть спеціальними дронами.

Також писали і про застосування так званого помідорного пігменту для підвищення ефективності роботи сонячних батарей.