"Атака злого миллиардера": сможет ли капитал убить свободный Интернет

Twitter, возможно, не рухнет, но даже если это и произойдет, то у нас есть ActivityPub, Bluesky, Mastodon.

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В области кибербезопасности существует такое понятие, как "атака злой горничной", когда хакер получает доступ к устройству, которое ему предстоит взломать. Покупка Илоном Маском соцсети Twitter тоже можно назвать атакой, только не "злой горничной", а "злого миллиардера", ведь его безрассудное руководство платформой может привести к "поломке" системы безопасности и утечке данных, считает программист и автор материала для wired.com Виджит Ассар. "Деньги — это оружие, и когда-то наступит момент, у вас не будет достаточно денег, чтобы что-то изменить и на что-то повлиять".

Как Илон Маск сможет уничтожить Twitter

Чрезмерно консервативный подход к интеллектуальной собственности, который делает любые вещи собственностью, может привести к краху Twitter. Такой подход ставит под угрозу все, что создают креаторы, потому что дает возможность миллиардерам убивать социально важные или независимые проекты. Независимо от того, уничтожит он его на самом деле или нет, захват Маском Twitter — это пример для подражания, следуя которому любой другой миллиардер сможет создать собственную "империю социальных сетей".

"Так не должно быть. Вы просто должны знать, где искать другие платформы", — пишет автор.

Блокчейны борются с такими проблемами. Маску было бы намного сложнее "убить" блокчейн, пока существует горстка пользователей, управляющая независимыми узлами цепи. Например, когда в конце 2021 года торговая площадка Hic et Nunc для NFT закрылась, то вскоре была перезапущена другая ее версия с новой оболочкой вокруг того же контента.

"Блокчейн действует как общий ресурс, как органическая самозащита", — подчеркивает Ассар.

Есть и другие "пуленепробиваемые" платформы, коды, протоколы в Интернете, уверяет автор и приводит в пример WordPress, HTTP, FTP и TCP/IP, GitHub, GitLab, Keybase, сервис npm. Последним могут свободно пользоваться разработчики, а его программный пакет просто нельзя удалить.

Смогут ли миллиардеры "убить" независимый Интернет

Но Виджит напоминает: даже после покупки Twitter, после потери позиций в списке миллиардеров, у Илона Маска по-прежнему достаточно денег, чтобы купить npm, GitHub, GitLab и Keybase и "убить" их, но он не сможет переделать их во что-то совершенно иное, ведь тот же Git сконструирован таким образом, что, переделав его, вы снова получите… Git.

"Капитал может убить код. Капитал может убить что угодно. Если вам важна судьба вашего проекта, то, пока существуют миллиардеры, вам нужно превратить его в нечто, что нельзя купить. Идея, которую нельзя убить, более ценна, чем идея, которую можно купить, и единственное, что не могут убить миллиарды долларов, это то, что изначально не может иметь цены", — уверяет автор и приводит в пример "Википедию" — социально значимый проект, привлекший сотни тысяч людей по всему миру, без которого сложно представить современное информационное пространство.

"Твиттер", возможно, не рухнет, но даже если это и произойдет, то у нас есть ActivityPub, Bluesky, Mastodon и старые добрые RSS-каналы. Разработчики будут создавать потрясающие вещи на JavaScript, сохранять их на удаленных серверах GitLab и публиковать в npm. Так что крах "Твиттера" при Маске не станет полной катастрофой для мировой коммуникации. С нами все будет в порядке, потому что есть другие платформы, и будут появляться новые", — резюмирует Ассар.

Ранее мы сообщали о мнении нидерландского ученого, который уверен в том, что люди перестанут пользоваться Интернетом по собственному желанию.