"Атака злого мільярдера": чи зможе капітал вбити вільний інтернет

Twitter, можливо, не впаде, але навіть якщо це і станеться, то в нас є ActivityPub, Bluesky, Mastodon.

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В області кібербезпеки існує таке поняття, як "атака злої покоївки", коли хакер отримує доступ до пристрою, який йому належить зламати. Покупку Ілоном Маском соцмережі Twitter теж можна назвати атакою, тільки не "злої покоївки", а "злого мільярдера", адже його безрозсудне керівництво платформою може призвести до "несправності" системи безпеки та витоку даних, вважає програміст і автор матеріалу для wired.com Віджіт Ассар. "Гроші — це зброя, і колись настане момент, у вас не буде достатньо грошей, щоби щось змінити й на щось вплинути".

Як Ілон Маск зможе знищити Twitter

Надмірно консервативний підхід до інтелектуальної власності, що робить будь-які речі власністю, може призвести до краху Twitter. Такий підхід ставить під загрозу все, що створюють креатори, бо дозволяє мільярдерам вбивати соціально важливі чи незалежні проєкти. Незалежно від того, знищить він його насправді чи ні, захоплення Маском Twitter — це приклад для наслідування, за яким будь-який інший мільярдер зможе створити власну "імперію соціальних мереж".

"Так не має бути. Ви просто повинні знати, де шукати інші платформи", — пише автор.

Блокчейни борються із такими проблемами. Маску було б набагато складніше "вбити" блокчейн, поки існує жменька користувачів, яка управляє незалежними вузлами ланцюга. Наприклад, коли наприкінці 2021 року торговий майданчик Hic et Nunc для NFT закрився, то незабаром перезапустили іншу його версію з новою оболонкою навколо того ж контенту.

"Блокчейн діє як загальний ресурс, як органічний самозахист", — наголошує Ассар.

Є й інші "куленепробивні" платформи, коди, протоколи в інтернеті, запевняє автор і наводить приклад WordPress, HTTP, FTP і TCP/IP, GitHub, GitLab, Keybase, сервіс npm. Останнім можуть вільно користуватися розробники, а його програмний пакет просто не можна видалити.

Чи зможуть мільярдери "вбити" незалежний інтернет

Але Віджіт нагадує: навіть після покупки Twitter, після втрати позицій у списку мільярдерів, в Ілона Маска, як і раніше, достатньо грошей, щоб купити npm, GitHub, GitLab і Keybase і "вбити" їх, але він не зможе переробити їх у щось зовсім інше, адже той же Git сконструйований так, що, переробивши його, ви знову отримаєте… Git.

"Капітал може вбити код. Капітал може вбити що завгодно. Якщо вам важлива доля вашого проєкту, то поки існують мільярдери, вам потрібно перетворити його на щось, що не можна купити. Ідея, яку не можна вбити, цінніша, ніж ідея, яку можна купити, і єдине, що не можуть убити мільярди доларів, це те, що спочатку не може мати ціни", — запевняє автор і наводить приклад "Вікіпедії" — соціально значущий проєкт, який залучив сотні тисяч людей по всьому світу, без якого важко уявити сучасний інформаційний простір.

"Твіттер, можливо, не впаде, але навіть якщо це і станеться, то у нас є ActivityPub, Bluesky, Mastodon та старі добрі RSS-канали. Розробники створюватимуть чудові речі на JavaScript, зберігати їх на віддалених серверах GitLab і публікувати в npm. Тож крах твіттера за Маска не стане повною катастрофою для світової комунікації. З нами все буде гаразд, бо є інші платформи, і з'являтимуться нові", — резюмує Ассар.

Раніше ми повідомляли про думку нідерландського вченого, який упевнений у тому, що люди перестануть користуватися Інтернетом за власним бажанням.