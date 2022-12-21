Более 80% российских приложений можно взломать без особого труда: исследование

Самыми незащищенными являются аппсы для управления финансами.

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Согласно исследованию, проведенному российской компанией "Стингрей Технолоджиз", работающей в сфере кибербезопасности, огромное количество мобильных приложений, созданных разработчиками из РФ, весьма плохо защищены от взломов, пишет РИА Новости.

Эксперты заявили, что обнаруженные ими уязвимости могут дать хакерам возможность украсть персональные данные, взломать аккаунты, что, впоследствии, может привести к краже денег с банковских счетов, установке шпионского ПО, шантажа и пр. По данным исследователей, плохо защищены 83% из всех программ, которые им удалось проанализировать, а таковых было 790. Общее количество уязвимостей разной степени опасности составило более 12 000.

85% приложений (117 аппсов) из категории "финансы" содержали уязвимости. Эта группа оказалась самой многочисленной. На втором месте оказались вспомогательные программы в количестве 96 шт. (78%). На третьем — аппсы для развлечений — 79 шт. (75%). Затем в списке значатся программы типа "транспорт" — 64 шт. (82%), "социальные" — 63 (86%), "шопинг" — 62 (89%).

В течение этого года атак на мобильные приложения было зафиксировано в 5 раз больше, чем в 2021 году, пишут исследователи. Они отмечают, хакеры крали личные данные, лишали пользователей доступа к сервисам, создавали фейковые поддельных аккаунты.

Ранее мы сообщали о том, что русским хакерам не достались спецустройства для взлома. Доставку запорола "Почта России", через которую мультитулы пытались переслать в Германию. На границе таможенники вскрыли посылки и сочли гаджеты из РФ подсанкционными, а потому приняли решение их уничтожить.