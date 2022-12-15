Русских хакеров лишили техники для взлома стоимостью $200 тысяч: ее уничтожат

Немецкие таможенники задержали груз с устройствами для хакеров и решили утилизировать его без каких-либо компенсаций.

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Глава компании Neurin Hackspace Павел Жовнер разработал универсальное устройство взлома Flipper Zero, собрал средства на его массовое производство и отправил "Почтой России" в Германию. Но таможенники решили уничтожить всю партию, поскольку устройство подпадает под санкции ЕС, пишет 3dnews.

Как работает мультитул — устройство для хакерского взлома

Гаджет объединяет несколько технологий и позволяет выполнять множество функций:

подключается в компонентам Интернета вещей,

использует для атак бытовую технику, подключаясь через ИК-порт,

анализирует радиосигналы.

Кроме того, мультитул (так называют аппараты подобного типа) оснащен интерфейсом GPIO, что открывает доступ к контроллерам и одноплатным компьютерам. Разработка спроектирована на открытом коде, а при желании ее можно улучшить, установив стороннее ПО через слот для карты памяти.

Кто и как создал мультитул для русских хакеров

Сбор средств на производство хакерского мультитула Жовнер начал в 2020 году на Kickstarter. Тогда необходимые для запуска $60 тыс. удалось собрать всего за 8 мин. Уже через 3 ч на счету инженера накопилось $300 тыс.

Почти все заказы были отправлены в начале июля этого года, после чего был открыт предзаказ на следующую партию устройств. Оплатить покупку мультитула можно было через PayPal, однако в сентябре аккаунт бизнесмена был заблокирован по неизвестным причинам. На тот момент в бизнес-аккаунте "зависли" $1,3 млн. Большую часть средств Жовнер смог вернуть, а вот $380 тыс. PayPal "заморозил".

Как мультитулы для взлома очутились в Германии

Крупный заказ мультитулов был отправлен через "Почту России" в Германию. Там у почтового оператора находится логистический хаб. Но сотрудники таможни решили, что устройства находятся под европейскими санкциями, которые ограничивают доступ российских разработчиков к полупроводникам, ПО для шифрования и дронам. Именно поэтому было принято решение уничтожить устройства, стоимость которых оценивается в $200 тыс.

Напомним, русские хакеры увеличили число кибератак на государственные сайты Украины. За третий квартал этого года удалось отбить 115 атак. В прошлом квартале их было всего 64.

Писали также, что "эффективность" русских хакеров удалось снизить благодаря присутствию американских киберэкспертов, которые помогают бороться с атаками злоумышленников.