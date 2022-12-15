Російських хакерів позбавили техніки для зламу вартістю $200 тисяч: її знищать

Німецькі митники затримали вантаж із пристроями для хакерів і вирішили утилізувати його без жодних компенсацій.

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Глава компанії Neurin Hackspace Павло Жовнер розробив універсальний пристрій зламу Flipper Zero, зібрав кошти на його масове виробництво та відправив "Поштою Росії" до Німеччини. Але митники вирішили знищити всю партію, оскільки пристрій підпадає під санкції ЄС, пише 3dnews.

Як працює мультитул — пристрій для хакерського зламу

Гаджет поєднує декілька технологій і дозволяє виконувати безліч функцій:

підключається до компонентів інтернету речей,

використовує для атак побутову техніку, підключаючись через ІЧ-порт,

аналізує радіосигнали.

Крім того, мультитул (так називають апарати подібного типу) оснащений інтерфейсом GPIO, що відкриває доступ до контролерів та одноплатних комп'ютерів. Розробка спроєктована на відкритому коді, а за бажання її можна поліпшити, встановивши стороннє програмне забезпечення через слот для карти пам'яті.

Хто і як створив мультитул для російських хакерів

Збір коштів на виробництво мультитула хакера Жовнер почав у 2020 році на Kickstarter. Тоді необхідні для запуску $60 тис. вдалося зібрати лише за 8 хв. Вже через 3 години на рахунку інженера накопичилося $300 тис.

Майже всі замовлення надіслали на початку липня цього року, після чого відкрито попереднє замовлення на наступну партію пристроїв. Сплатити покупку мультитула можна було через PayPal, проте у вересні обліковий запис бізнесмена був заблокований з невідомих причин. На той момент у бізнес-акаунті "зависли" $1,3 млн. Більшу частину коштів Жовнер зміг повернути, а ось $380 тис. PayPal "заморозив".

Як мультитули для зламу опинилися в Німеччині

Велике замовлення мультитулів відправили через "Пошту Росії" до Німеччини. Там поштовий оператор має логістичний хаб. Але співробітники митниці вирішили, що пристрої перебувають під європейськими санкціями, які обмежують доступ російських розробників до напівпровідників, програмного забезпечення для шифрування та дронів. Саме тому ухвалили рішення знищити пристрої, вартість яких оцінюється у $200 тис.

Нагадаємо, російські хакери збільшили кількість кібератак на державні сайти України. За третій квартал цього року вдалося відбити 115 атак. Минулого кварталу їх було лише 64.

Писали також, що "ефективність" російських хакерів вдалося зменшити завдяки присутності американських кіберекспертів, які допомагають боротися з атаками зловмисників.