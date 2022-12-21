Більше 80% російських додатків можна зламати без особливих зусиль: дослідження

Найбільш незахищеними є апси для управління фінансами.

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Згідно з дослідженням, проведеним російською компанією "Стингрей Технолоджиз", що працює у сфері кібербезпеки, величезна кількість мобільних додатків, створених розробниками з РФ, дуже погано захищені від зломів, пише РИА Новости.

Експерти заявили, що виявлені ними вразливості можуть дати хакерам можливість вкрасти персональні дані, зламати акаунти, що згодом може призвести до крадіжки грошей з банківських рахунків, встановлення шпигунського ПЗ, шантажу та ін. За даними дослідників, погано захищено 83% з усіх програм, які їм вдалося проаналізувати, а таких було 790. Загальна кількість вразливостей різного ступеня небезпеки становила понад 12 тисяч.

85% додатків (117 АПС) з категорії "фінанси" містили вразливості. Ця група виявилася найчисленнішою. На другому місці опинилися допоміжні програми у кількості 96 шт. (78%). На третьому – апси для розваг – 79 шт. (75%). Потім у списку значаться програми типу "транспорт" — 64 шт. (82%), "соціальні" — 63 (86%), "шопінг" — 62 (89%).

Протягом цього року атак на мобільні програми було зафіксовано у 5 разів більше, ніж у 2021 році, пишуть дослідники. Вони відзначають, хакери крали особисті дані, позбавляли користувачів доступу до сервісів, створювали фейкові підроблені акаунти.

Раніше ми повідомляли про те, що російським хакерам не дісталися спецпристрою для злому. Доставку запорола "Пошта Росії", через яку мультитули намагалися переслати до Німеччини. На кордоні митники розкрили посилки і визнали гаджети з РФ підсанкціонними, а тому вирішили їх знищити.