Дроны смогут летать без помощи операторов и заряжаться на "умных" док-станциях (фото)

Стартап создал зарядные станции, которые дадут возможность дронам подзаряжаться между полетами. Всем управляет ИИ.

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Компания Skydio пытается сделать дроны настолько умными, чтобы они могли летать сами, т.е. без помощи операторов. И некоторые подвижки в этом направлении уже есть, пишет newatlas.com.

В 2019 году Skydio представила самозарядную станцию для дронов, которая использовала моторизованную руку, чтобы подсоединять дрон к батарее. Три года спустя компания презентовала новые док-станции Skydio Dock и Dock Lite для дронов, работающие на базе ИИ и облачных технологий. Инженеры уверяют, что они самые компактные и "умные" на рынке.

Функциональность док-станций очень похожа на те, которые Skydio демонстрировала в 2019 году. У них тоже есть роботические руки, которая выдвигаются для того, чтобы БПЛА смог приземлиться и быть состыкован с аккумулятором. Руководит процессом приземления, стыковки, движениями робо-рук искусственный интеллект.

[ + – ] Зарядная станция для дронов от Skydio Фото: Skydio

Док-станция Skydio Dock изготовлена из алюминия и поликарбоната, имеет площадь всего 0,37 кв. м и весит 30 кг. Ее корпус достаточно прочный и атмосферостойкий, поэтому гаджет можно использовать, установив просто на улице. Dock Lite обладает теми же функциями, но гораздо меньше по размеру и может монтироваться на вертикальные поверхности и устанавливаться в ограниченном пространстве.

Пока нет информации о ценах или коммерческой доступности зарядных станций, но компания внедряет технологию при поддержке Министерства транспорта Северной Каролины (США) и японской фирмы Obayashi Construction.

"Концепция дистанционно управляемых дронов невероятно привлекательна, — сказал Адам Брай, генеральный директор Skydio. "Однако для решения разных задач, где потребуется не один, а много дронов, нужно сделать так, чтобы они были более самостоятельными. Именно над этим мы и работаем".

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