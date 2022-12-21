Дрони зможуть літати без допомоги операторів і заряджатися на "розумних" док-станціях (фото)

Стартап створив зарядні станції зі ШІ, які дадуть можливість дронам заряджатися між польотами. Усім керує ШІ.

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Компанія Skydio намагається зробити дрони настільки розумними, щоб вони могли літати самі, без допомоги операторів. І деякі зрушення у цьому напрямі вже є, пише newatlas.com.

У 2019 році Skydio представила самозарядну станцію для дронів, яка використовувала моторизовану руку, щоб приєднувати дрон до батареї. Через три роки компанія презентувала нові док-станції Skydio Dock та Dock Lite для дронів, що працюють на базі ШІ та хмарних технологій. Інженери запевняють, що вони найкомпактніші та найрозумніші на ринку.

Функціональність док-станцій дуже схожа на ті, що Skydio демонструвала в 2019 році. У них теж є роботичні руки, які висуваються для того, щоб БПЛА зміг приземлитися і бути зістикований з акумулятором. Керує процесом приземлення, стикування, рухами робо-рук штучний інтелект.

Док-станція Skydio Dock виготовлена з алюмінію та полікарбонату, має площу всього 0,37 кв. м та важить 30 кг. Її корпус досить міцний та атмосферостійкий, тому гаджет можна використовувати, встановивши просто на вулиці. Dock Lite має ті ж функції, але набагато менший за розміром і може монтуватися на вертикальні поверхні та встановлюватись в обмеженому просторі.

Поки що немає інформації про ціни або комерційну доступність зарядних станцій, але компанія впроваджує технологію за підтримки Міністерства транспорту Північної Кароліни (США) та японської фірми Obayashi Construction.

"Концепція дистанційно керованих дронів неймовірно приваблива, — сказав Адам Брай, генеральний директор Skydio. "Однак для вирішення різних завдань, де потрібен не один, а багато дронів, потрібно зробити так, щоб вони були самостійнішими. Саме над цим ми й працюємо”.