Планшет Oukitel RT3: неубиваемый гаджет, который работает 20 дней без подзарядки (видео)

Планшет с мощным аккумулятором от Oukitel не боится ударов, воды, песка и мог бы пригодиться военным.

Related video

В интернет-магазинах с недавнего времени можно приобрести новинку от китайской компании Oukitel — планшет Oukitel RT3. Устройство хорошо тем, что долго держит заряд и является довольно прочным.

Согласно заявлению компании-производителя, устройство располагает сертификатом MIL-STD-810H, что свидетельствует о его высоких противоударных свойствах. Иными словами, даже если оно упадет с высоты 1,5 м на асфальт или плитку, с ним ничего не случится. Сертификат IP69K подтверждает его водонепроницаемость: если планшет окажется в воде, даже на глубине 1,5 м в течение 30 мин., его электроника не повредится. Пыль, песок, перепады температур ему тоже ни по чем.

Технические характеристики планшета Oukitel RT3

Тачкскрин — 8 дюймов,

Процессор — 8-ядерный MediaTek Helio P22,

Оперативная память — 4 ГБ,

Флеш-память — 64 ГБ,

Поддержка карты памяти microSD (до 1 ТБ),

Аккумулятор — 5150 мА-ч,

Основная камера — 16 Мп Sony IMX519,

Фронтальная камера — 8 Мп,

Операционная система — Android 12.

Производитель утверждает, что планшет держит заряд 20 дней, т.е. максимум 490 ч, но это характерно для режима ожидания, а если пользоваться им беспрерывно, то заряда хватит на 15 ч. Также гаджет оснащен технологиями GPS, Galileo, BeiDou, ГЛОНАСС, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 2-мя динамиками. Габариты: 209 x 136,6 x 14 мм, вес — 538 г, цена — $140.

Ранее мы публиковали обзор надежной электроники, которая пригодится не только военным и спасателям, но и украинцам, вынужденным жить в экстремальных условиях из-за обстрелов энергетической инфраструктуры ВС РФ.