Планшет Oukitel RT3: безсмертний гаджет, який працює 20 днів без підзарядки (відео)

Планшет з потужним акумулятором від Oukitel не боїться ударів, води, піску і міг би стати в пригоді військовим.

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В інтернет-магазинах з недавнього часу можна придбати новинку від китайської компанії Oukitel — планшет Oukitel RT3. Пристрій добре тим, що довго тримає заряд і досить міцний.

Згідно з заявою компанії-виробника, пристрій має сертифікат MIL-STD-810H, що свідчить про його високі протиударні властивості. Іншими словами, навіть якщо воно впаде з висоти 1,5 м на асфальт або плитку, з ним нічого не станеться. Сертифікат IP69K підтверджує його водонепроникність: якщо планшет опиниться у воді, навіть на глибині 1,5 м протягом 30 хв, його електроніка не зашкодить. Пил, пісок, перепади температур йому теж нізащо.

Технічні характеристики планшета Oukitel RT3

Тачкскрин — 8 дюймів,

Процесор — 8-ядерний MediaTek Helio P22,

Оперативна пам'ять — 4 ГБ,

Флешпам'ять — 64 ГБ,

Підтримка картки пам'яті microSD (до 1 ТБ),

Акумулятор — 5150 мА-год,

Основна камера — 16 Мп Sony IMX519,

Фронтальна камера — 8 Мп,

Операційна система — Android 12.

Виробник стверджує, що планшет тримає заряд 20 днів, тобто максимум 490 год, але це характерно для режиму очікування, а якщо користуватися ним безперервно, то заряду вистачить на 15 год. Також гаджет оснащений технологіями GPS, Galileo, BeiDou, ГЛОНАСС, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, двома динаміками. Габарити: 209 x 136,6 x 14 мм, вага — 538 г, ціна — $140.

Раніше ми публікували огляд надійної електроніки, яка стане в пригоді не лише військовим і рятувальникам, а й українцям, змушеним жити в екстремальних умовах через обстріл енергетичної інфраструктури ЗС РФ.