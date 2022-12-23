Солнечные батареи можно будет устанавливать прямо на окна квартир и добывать электричество

Ученые предлагают прозрачные солнечные панели — легкие и простые в эксплуатации.

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Ученые создали специальные элементы, которые можно применить к обычному стеклопакету, в итоге окно буквально начнет поглощать солнечный свет и таким образом накапливать электроэнергию. Подробности рассказало издание interestingengineering.com.

Согласно данным СМИ, американские инженеры из компании UbiQD создали прозрачную панель на основе технологии квантовых точек. Устройство имеет слой, поглощающий солнечную энергию, а затем как бы распыляющий ее по краям, где и происходит процесс генерирования электричества.

Другой стартап, Ubiquitous Power, предлагает наносить на стекла прозрачное покрытие, способное поглощать солнечную энергию. Разработчики уверяют, что их устройство поглощает свет и инфракрасного, и ультрафиолетового спектров для производства электричества, пропуская видимый спектр.

Как прозрачные солнечные панели генерируют электроэнергию?

Прозрачные солнечные панели обеих компаний были установлены на многих объектах, чтобы протестировать их, так сказать, в полевых условиях. Ученые говорят, что результатами они довольны, намекая, что уже в 2023 году любой домовладелец или владелец офисных зданий сможет заказать такие солнечные батареи для оснащения ими своих зданий, помещений. Люди смогут добывать электричество без необходимости установки громоздкого и дорогостоящего оборудования.

Издание пишет, что максимальная эффективность преобразования энергии при помощи прозрачных батарей составит 5%, при этом СМИ указывает, что любые доступные сегодня солнечные панели эффективнее в 4 раза как минимум. Но есть и плюсы. А они в том, что "солнечные" окна не требуют специального места для установки, а помогают сохранить эстетику здания, просты в эксплуатации.

Ранее мы сообщали о том, что найден способ увеличения эффективности солнечных станций на более чем 30%.