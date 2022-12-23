Сонячні батареї можна буде встановлювати прямо на вікна квартир і добувати електрику

Учені пропонують прозорі сонячні панелі — легкі та прості в експлуатації.

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Учені створили спеціальні елементи, які можна застосувати до звичайного склопакету, внаслідок чого вікно буквально почне поглинати сонячне світло та накопичувати електроенергію. Подробиці розповіло видання interestingengineering.com.

За даними ЗМІ, американські інженери з компанії UbiQD створили прозору панель на основі технології квантових точок. Пристрій має шар, що поглинає сонячну енергію, а потім ніби розпорошує її по краях, де відбувається процес генерування електрики.

Інший стартап, Ubiquitous Power, пропонує наносити на скло прозоре покриття, здатне поглинати сонячну енергію. Розробники запевняють, що їхній пристрій поглинає світло й інфрачервоного, й ультрафіолетового спектрів для виробництва електрики, пропускаючи видимий спектр.

Як прозорі сонячні панелі генерують електроенергію?

Прозорі сонячні панелі обох компаній були встановлені на багатьох об'єктах, щоб протестувати їх, так би мовити, в польових умовах. Учені кажуть, що результатами вони задоволені, натякаючи, що вже в 2023 році будь-який домовласник чи власник офісних будівель зможе замовити такі сонячні батареї для оснащення ними своїх будівель, приміщень. Люди зможуть видобувати електрику без необхідності встановлення громіздкого та дорогого обладнання.

Видання пише, що максимальна ефективність перетворення енергії за допомогою прозорих батарей складе 5%, при цьому ЗМІ вказує, що будь-які сонячні панелі, що доступні сьогодні, ефективніші в 4 рази як мінімум. Але є і плюси. А вони в тому, що "сонячні" вікна не вимагають спеціального місця для встановлення, а допомагають зберегти естетику будівлі, прості в експлуатації.

Раніше ми повідомляли про те, що знайдено спосіб підвищення ефективності сонячних станцій на більш ніж 30%.