Усилит НАТО: разведывательный дрон Falco Xplorer впервые поднялся в воздух (видео)

Беспилотник успешно прошел первый этап испытаний, но впереди еще более суровые тесты.

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Итальянская компания Leonardo провела летные испытания первого разведывательного дрона Falco Xplorer, собранного исключительно из компонентов европейского производства. Подробности производитель раскрыл на официальном сайте.

Специалисты провели летные испытания и сертификация Falco Xplorer в военном аэропорту Трапани Бирджи на Сицилии при поддержке ВВС Италии. БПЛА пролетел все необходимые маршруты по графику и прошел ряд тестов, доказав свою боепригодность.

Теперь Leonardo переходит ко второй фазе испытаний под наблюдением Управления авиационного вооружения и летной годности (DAAA), которое проверит, соответствует ли летальеный аппарат стандартам НАТО. Falco Xplorer ожидают более сложные полеты, проверка систем автоматического взлета и посадки, спутниковой связи. После этого дрону позволят летать над населенными пунктами, что значительно расширить его возможности.

Falco Xplorer является беспилотником средней дальности полета, предназначенный для ведения разведки на обширной территории. Базовая модель оснащена оптико-электронной турелью LEOSS, многорежимным радаром Gabbiano TS-80 UL, автоматической системы идентификации для обнаружения движущихся объектов в море, системой электронной разведки SAGE.

Характеристики Falco Xplorer

Длина: 9 м;

Высота: 3,8 м;

Размах крыльев — 18,5 м;

Вес: 1300 кг;

Продолжительность полета — 24 часов; максимальная высота — 9100 метров;

полезная нагрузка — 350 кг.

Как отмечает Leonardo, она сможет легко экспортировать Falco Xplorer в другие страны, поскольку на беспилотник не распространяются ограничения Правил международной торговли оружием (ITAR) и он соответствует критериям режима контроля за ракетными технологиями (MTCR) класса II. Компания планирует продавать БПЛА, а также предоставлять в аренду, самостоятельно управляя и обслуживая их.

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