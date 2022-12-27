Підсилить НАТО: розвідувальний дрон Falco Xplorer вперше піднявся у повітря (відео)

Безпілотник успішно пройшов перший етап випробувань, але попереду ще суворіші тести.

Related video

Італійська компанія Leonardo провела льотні випробування першого розвідувального дрона Falco Xplorer, зібраного виключно із компонентів європейського виробництва. Подробиці виробник розкрив на офіційному сайті.

Фахівці провели льотні випробування та сертифікацію Falco Xplorer у військовому аеропорту Трапані Біргі на Сицилії за підтримки ВПС Італії. БПЛА пролетів усі необхідні маршрути за графіком та пройшов низку тестів, довівши свою боєпридатність.

Тепер Leonardo переходить до другої фази випробувань під наглядом Управління авіаційного озброєння та льотної придатності (DAAA), яке перевірить, чи відповідає летальний апарат стандартам НАТО. Falco Xplorer очікують складніші польоти, перевірка систем автоматичного зльоту та посадки, супутникового зв'язку. Після цього дрону дозволять літати над населеними пунктами, що значно розширить його можливості.

Falco Xplorer є безпілотником середньої дальності польоту, призначений для розвідки на великій території. Базова модель оснащена оптико-електронною туреллю LEOSS, багаторежимним радаром Gabbiano TS-80 UL, автоматичною системою ідентифікації для виявлення об'єктів, що рухаються в морі, системою електронної розвідки SAGE.

Характеристики Falco Xplorer

Довжина: 9 м;

Висота: 3,8 м;

Розмах крил — 18,5 м;

Вага: 1300 кг;

Тривалість польоту — 24 години;

Максимальна висота — 9100 метрів;

Корисне навантаження — 350 кг.

Як зазначає Leonardo, вона зможе легко експортувати Falco Xplorer до інших країн, оскільки на безпілотник не поширюються обмеження Правил міжнародної торгівлі зброєю (ITAR) і відповідає критеріям режиму контролю за ракетними технологіями (MTCR) класу II. Компанія планує продавати БПЛА, а також надавати в оренду, самостійно керуючи та обслуговуючи їх.

Раніше писали, що дрон MQ-9A Reaper з капсулою NATO Pod пройшов перші випробування. Спеціальний модуль дозволить запускати в небо датчики від різних виробників, щоб покращити можливості розвідки та спостереження.