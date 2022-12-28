"Хорошо себя зарекомендовал": ВСУ получили новую партию ударных дронов Punisher (видео)

Операторы проходят обучение длительностью четыре недели, а затем отправляют на передовую вместе с дронами.

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Украинский ударный дрон Punisher хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий, уничтожая оккупантов. Об этом офицер Вооруженных сил Украины и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") рассказал в интервью "Апостроф TV".

По его словам, два комплекса Punisher сейчас передают разведывательным подразделениям Командования Вооруженных сил Украины, а также другим подразделениям Сил обороны. Операторы учатся четыре недели, проходят учебную практику, а затем отправляются на передовую вместе с беспилотниками.

"От имени командующего Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева выразить благодарность народу Украины, который собирает средства именно на эти беспилотные летательные аппараты", — отметил Анатолий Штефан.

Разведывательно-ударные комплексы Punisher еще в 2016 году разработала украинская компания UA Dynamics. Аппаратами пользуются Силы специальных операций ВСУ как более дешевой альтернативой ракетам и артиллерии. БПЛА сбрасывает 75-мм бомбы разных типов с точностью до 4 м, и за один вылет может сбросить три снаряда. Кроме того, встроенная камера позволяет ему вести разведку с воздуха.

Punisher собирается и запускается в полет с помощью катапульты за 15 мин. Военные могут быстро заметь полезную нагрузку, чтобы приступить к выполнению специфических боевых задач, например, сброса медикаментов раненным.

Характеристики ударного дрона Punisher:

Размах крыльев: 2 м;

Крейсерская скорость: 80 км/ч;

Максимальная скорость: 198 км/ч;

Дальность полета: до 45 км;

Эффективная высота: до 400 м;

Продолжительность полета: 80 мин.;

Допустимая скорость ветра: 21 м/c.

В ноябре солист "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал, как ССО используют дроны Punisher на передовой. Его группа выбрала позицию в лесополосе, прибыла туда на грузовиках, собрала БПЛА, закрепила бомбы, подняла антенны и отправила беспилотник в небо. Управляя "птичкой" с помощью пульта, оператор сбросил снаряды на минометную позицию ВС РФ, а затем безопасно вернул аппарат.

Писали, какие еще военные дроны производят в Украине. Помимо Punisher, во время войны хорошую славу заслужили беспилотники Raybird-3, PD-2, RAM II UAV, "Лелека-100" и "Фурия".