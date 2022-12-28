"Добре себе зарекомендував": ЗСУ отримали нову партію ударних дронів Punisher (відео)

Оператори проходять навчання тривалістю чотири тижні, а потім відправляються на передову разом із дронами.

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Український ударний дрон Punisher добре зарекомендував себе під час бойових дій, знищуючи окупантів. Про це офіцер Збройних сил України та блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") розповів в інтерв'ю "Апострофу TV ".

За його словами, два комплекси Punisher наразі передають розвідувальним підрозділам Командування Збройних сил України, а також іншим підрозділам Сил оборони. Оператори навчаються чотири тижні, проходять навчальну практику, а потім вирушають на передову разом із безпілотниками.

"Від імені командувача Операції об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва висловити подяку народу України, який збирає кошти саме на ці безпілотні літальні апарати", — зазначив Анатолій Штефан.

Розвідувально-ударні комплекси Punisher ще 2016 року розробила українська компанія UA Dynamics. Апаратами користуються Сили спеціальних операцій ЗСУ як дешевшою альтернативою ракетам та артилерії. БПЛА скидає 75 мм бомби різних типів з точністю до 4 м, і за один виліт може скинути три снаряди. Крім того, вбудована камера дозволяє вести розвідку з повітря.

Punisher збирається та запускається у політ за допомогою катапульти за 15 хв. Військові можуть швидко помітити корисне навантаження, щоб розпочати виконання специфічних бойових завдань, наприклад, скидання медикаментів пораненим.

Характеристики ударного дрона Punisher:

Розмах крил: 2 м;

Крейсерська швидкість: 80 км/год;

Максимальна швидкість: 198 км/год;

Дальність польоту: 45 км;

Ефективна висота: 400 м;

Тривалість польоту: 80 хв.;

Допустима швидкість вітру: 21 м/c.

У листопаді соліст "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав, як ССО використовують дрони Punisher на передовій. Його група обрала позицію у лісосмузі, прибула туди на вантажівках, зібрала БПЛА, закріпила бомби, підняла антени та відправила безпілотник у небо. Керуючи "пташкою" за допомогою пульта, оператор скинув снаряди на мінометну позицію ЗС РФ, а потім безпечно повернув апарат.

Писали, які ще військові дрони виробляють в Україні. Крім Punisher, під час війни на хорошу славу заслужили безпілотники Raybird-3, PD-2, RAM II UAV, "Аист-100" і "Фурія".