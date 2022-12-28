Украина будет производить больше ударных дронов: как это отразится на войне

В интервью Associated Press министр Михаил Федоров заявил, что "ситуация с БПЛА изменится в феврале-марте".

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в недавней беседе с журналистами Associated Press рассказал, насколько важным орудием в руках ВСУ являются беспилотники.

В интервью Федоров отметил, что украинские военные уже "более-менее оснащены разведывательными БПЛА", поэтому теперь стоит заняться иной задачей — оснащением дронами, способными нести в качестве полезной нагрузки боеприпасы, или же использоваться в качестве "камикадзе", — беспилотника, самостоятельно поражающего цели. Чиновник отметил, что дальность полета ударных беспилотников может составлять от 3 до 10 км.

Министр цифровой трансформации сообщил, что боевые дроны дадут возможность осуществлять большее количество миссий, однако не стал вдаваться в подробности, а лишь намекнул, что ударные БПЛА будут разрабатываться в Украине, и что они станут следующим шагом в развитии военных технологий.

Он подчеркнул, что в стране активно ведутся не только разработки, но и исследования, связанные с эффективностью применения беспилотных летательных аппаратов украинскими защитниками. В приоритете у инженеров беспилотники, способные атаковать дроны ВС РФ. Издание отмечает, что российские силы, кроме крылатых ракет, артиллерийских обстрелов, активно используют для атак дешевые Shahed иранского производства. Комментируя ситуацию вокруг БПЛА украинского производства Федоров заявил, что "ситуация с беспилотниками кардинально изменится в феврале или марте".

Ранее мы сообщали о том, что по словам российского историка, БПЛА "Охотник" мог бы долететь до "космических высот", однако реального подтверждения тому, что в России разрабатывают двигатели, обеспечивающие такую дальность полета, — нет.