Україна вироблятиме більше ударних дронів: як це позначиться на війні

В інтерв'ю Associated Press міністр Михайло Федоров заявив, що "ситуація з БПЛА зміниться у лютому-березні".

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у нещодавній бесіді із журналістами Associated Press розповів, наскільки важливим знаряддям у руках ЗСУ є безпілотники.

В інтерв'ю Федоров зазначив, що українські військові вже "більш-менш оснащені розвідувальними БПЛА", тому тепер варто зайнятися іншим завданням — оснащенням дронами, здатними нести як корисне навантаження боєприпаси, або використовуватися як "камікадзе", — безпілотник, який самостійно уражає цілі. Чиновник зазначив, що дальність польоту ударних безпілотників може становити від 3 до 10 км.

Міністр цифрової трансформації повідомив, що бойові дрони дадуть можливість здійснювати більшу кількість місій, проте не став вдаватися до подробиць, а лише натякнув, що ударні БПЛА будуть розроблятися в Україні, і що вони стануть наступним кроком у розвитку військових технологій.

Він наголосив, що в країні активно ведуться не лише розробки, а й дослідження, пов'язані з ефективністю застосування безпілотних літальних апаратів українськими захисниками. У пріоритеті в інженерів безпілотники, здатні атакувати дрони ЗС РФ. Видання зазначає, що російські сили, окрім крилатих ракет, артилерійських обстрілів, активно використовують для атак дешеві Shahed іранського виробництва. Коментуючи ситуацію довкола БПЛА українського виробництва, Федоров заявив, що "ситуація з безпілотниками кардинально зміниться в лютому чи березні".

Раніше ми повідомляли про те, що за словами російського історика, БПЛА "Мисливець" міг би долетіти до "космічних висот", проте реального підтвердження того, що в Росії розробляють двигуни, які забезпечують таку дальність польоту, немає.