В Китае можно нанять на работу виртуального человека — всего за $14 тыс. в год

Трехмерный диджитал-двойник стоит дороже, чем двухмерный. Так что у компаний есть возможность сэкономить.

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В Китае активно используют виртуальных сотрудников в сфере обслуживания и индустрии развлечений. Согласно данным компании Baidu, которая является разработчиком VR-персонажей, в 2022 году спрос на на них вырос в 2 раза, пишет cnbc.com. Та же Baidu сообщает, что расценки на услуги виртуальных людей разнятся от $2800 до $14 300 в год.

Виртуальный человек работает на базе ИИ и алгоритмов машинного обучения, поэтому его можно запрограммировать на выполнение не только рутинной работы, но и более креативной. В основном, они анимированные, однако есть и голографические. Их основная задача — развлекать клиентов. К примеру, к их услугам часто прибегают исполнители поп-музыки, дополняя свои шоу VR-эффектами. На телевидении есть цифровые дикторы, являющиеся визуальными копиями реальных ведущих. Ну, и конечно, их широко используют в игровой индустрии.

Как пишет cnbc.com, VR-работники есть даже у компаний, предоставляющих финансовые услуги, местных советов по туризму (в роли гидов) и государственных СМИ. По словам VR-разработчика из Baidu Ли Шияня, с усовершенствованием технологий создания диджитал-двойников людей, затраты снизились примерно на 80% по сравнению с прошлым годом. Теперь услуги цифрового сотрудника в течение года обходятся компаниям-нанимателям 100 000 юаней в год ($14 300) в год за трехмерного виртуального человека и 20 000 юаней ($2800 в год) — за двухмерного. Согласно прогнозу Ли, до 2025 года индустрия виртуальных людей будет расти на 50% ежегодно.

"Согласно опросу, проведенному аналитической компанией Kantar осенью 2022 года, не менее 36% пользователей активно интересуются контентом, где задействованы виртуальные "лидеры мнений" или цифровые двойники знаменитостей. В отчете говорится, что 21% смотрели, как виртуальный человек проводит мероприятие или транслирует новости. Аналитики Kantar прогнозируют, что в 2023 году 45% рекламодателей будут не прочь спонсировать выступление виртуального "лидера мнений" или пригласить виртуального человека присоединиться к мероприятию бренда", — говорится в статье.

Ранее мы писали о том, что технология диджитал-двойников будет активно развиваться в 2023 году.