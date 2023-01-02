У Китаї можна найняти на роботу віртуальну людину — лише за $14 тис. на рік

Тривимірний діджитал-двійник коштує дорожче, ніж двовимірний. Отже, у компаній є можливість заощадити.

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У Китаї активно використовують віртуальних співробітників у сфері обслуговування та індустрії розваг. Згідно з даними компанії Baidu, яка є розробником VR-персонажів, у 2022 році попит на них зріс у 2 рази, пише cnbc.com. Та ж Baidu повідомляє, що розцінки на послуги віртуальних людей відрізняються від $2800 до $14 300 на рік.

Віртуальна людина працює на базі ШІ та алгоритмів машинного навчання, тому її можна запрограмувати на виконання не тільки рутинної роботи, а й креативнішої. Здебільшого вони анімовані, проте є й голографічні. Їхнє основне завдання — розважати клієнтів. Наприклад, до послуг часто вдаються виконавці попмузики, доповнюючи свої шоу VR-ефектами. На телебаченні є цифрові диктори, які є візуальними копіями реальних ведучих. Ну і звичайно, їх широко використовують в ігровій індустрії.

Як пише cnbc.com, VR-працівники є навіть у компаній, що надають фінансові послуги, місцевих рад з туризму (у ролі гідів) та державних ЗМІ. За словами VR-розробника з Baidu Лі Шияня, з удосконаленням технологій створення діджитал-двійників людей витрати знизилися приблизно на 80% порівняно з минулим роком. Тепер послуги цифрового співробітника протягом року обходяться компаніям-наймачам 100 000 юанів на рік ($14 300) на рік за тривимірну віртуальну людину та 20 000 юанів ($2800 на рік) — за двовимірну. Згідно з прогнозом Лі, до 2025 року індустрія віртуальних людей зростатиме на 50% щорічно.

"Згідно з опитуванням, проведеним аналітичною компанією Kantar восени 2022 року, не менше від 36% користувачів активно цікавляться контентом, де задіяні віртуальні "лідери думок" або цифрові двійники знаменитостей. У звіті йдеться, що 21% дивилися, як віртуальна людина проводить захід чи захід "Аналітики Kantar прогнозують, що у 2023 році 45% рекламодавців будуть не проти спонсорувати виступ віртуального "лідера думок" або запросити віртуальну людину приєднатися до заходу бренду", — йдеться в статті.

Раніше ми писали про те, що технологія діджитал-двійників активно розвиватиметься у 2023 році.