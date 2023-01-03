Беспилотник следующего поколения M-22Q1 Zakal запустят в этом году: что известно
БПЛА может нести 6 кг полезной нагрузки и оснащен всеми необходимыми камерами.
Производитель БПЛА Missiya (Грузия) намерен презентовать дрон M-22Q1 Zakal уже в январе 2023 года. Об этом сообщает finance.yahoo.com.
Беспилотники компании Missiya используются, преимущественно, для тушения городских и лесных пожаров. Они могут осуществлять видеонаблюдение, участвовать в поисках пострадавших людей, служить навигаторами, помогать координировать действия группам реагирования. Благодаря камерам с зумами, тепловизорам и функции ночного видения их можно использовать для спасательных операций. Известно, что ВСУ, к примеру, применяют дроны с аналогичными характеристиками для ведения разведки и корректировки огня. Реже — для атак.
Технические характеристики дрона M-22Q1 Zakal
Устройство нового поколения отличает то, что оно способно находиться в воздухе, несмотря даже на самые суровые погодные условия, — пишет СМИ. Его конструкция такова, что пользователь может прикрепить самые разные камеры. Крепление рассчитано на камеру с большим зумом, тепловизионную камеру, лазерный дальномер, координатный преобразователь GPS и прочее подобное оборудование. БПЛА складывается, поэтому удобен при транспортировке.
- облачная функция 4G/LTE: начнет работать со средины 2023 года
- вес полезной нагрузки: до 6 кг
- дальность полета: 30-40 км (в зависимости от метеоусловий)
- максимальное время полета: 45-60 мин.
- максимальная скорость: до 70 км/ч (если ограничения будут сняты, то скорость будет выше),
- бортовые датчики с обзором на 360 градусов: есть
Ранее мы сообщали о том, что украинские операторы дронов на передовой смогли выследить российского военного и атаковать его.