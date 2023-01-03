Безпілотник наступного покоління M-22Q1 Zakal запустять цьогоріч: що відомо

БПЛА може нести 6 кг корисного навантаження та оснащений усіма необхідними камерами.

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Виробник БПЛА Missiya (Грузія) має намір презентувати дрон M-22Q1 Zakal уже в січні 2023 року. Про це повідомляє finance.yahoo.com.

Безпілотники компанії Missiya використовуються переважно для гасіння міських і лісових пожеж. Вони можуть здійснювати відеоспостереження, брати участь у пошуках постраждалих, бути навігаторами, допомагати координувати дії груп реагування. Завдяки камерам із зумами, тепловізорам і функції нічного бачення їх можна використовувати для рятувальних операцій. Відомо, що ЗСУ, наприклад, застосовують дрони з аналогічними характеристиками для ведення розвідки та коригування вогню. Рідше для атак.

Технічні характеристики дрона M-22Q1 Zakal

Пристрій нового покоління відрізняє те, що він здатний перебувати в повітрі, незважаючи навіть на найсуворіші погодні умови, — пише ЗМІ. Його конструкція така, що користувач може прикріпити різні камери. Кріплення розраховане на камеру з великим зумом, тепловізійну камеру, лазерний далекомір, координатний перетворювач GPS та інше обладнання. БПЛА складається, тому зручний для транспортування.

хмарна функція 4G/LTE: почне працювати із середини 2023 року;

вага корисного навантаження: до 6 кг;

дальність польоту: 30-40 км (залежно від метеоумов);

максимальний час польоту: 45-60 хв.;

максимальна швидкість: до 70 км/год (якщо обмеження буде знято, то швидкість буде вищою);

бортові датчики з оглядом на 360 градусів: є.

Раніше ми повідомляли про те, що українські оператори дронів на передовій змогли вистежити російського військового й атакувати його.