Почему телевизоры дешевеют, а другие гаджеты — дорожают? Эксперты раскрыли секрет

Смарт-телевизоры похожи на поисковые системы, социальные сети и почтовые сервисы, предоставляющие вам бесплатные услуги в обмен на то, что они следят за вами.

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Согласно данным Американского института предпринимательства, такие обыденные вещи, как продукты питания, бытовая химия, медицинские услуги за последние 22 года выросли в цене с 80 до 200%. Но вот телевизоры подешевели на 97%. Этот показатель самый большой среди товаров всех других групп. Журналист издания theatlantic.com попытался найти ответ на вопрос: почему телевизоры такие дешевые?

Поначалу, дешевизна ТВ-панелей кажется какой-то надуманной. Судите сами: за $800 вы можете получить 11-дюймовый iPad Pro и смотреть Netflix, находясь в любом месте, хоть в постели. Но за еще меньшие деньги можно приобрести 70-дюймовый 4K-телевизор и смотреть Netflix, лежа все в той же кровати в спальне. Тут возникает вопрос: за что вы платите, покупая телевизор? За большой экран? Ведь основная функция ТВ-панели — демонстрировать видео и ничего больше. Но как же тогда SmartTV, подключение к Интернету и все другие "интеллектуальные" примочки, которые должны, по идее, делать продукт дороже, но… не делают.

[ + – ] График самых дорогих и самых дешевых продуктов и услуг, Американский институт предпринимательства Фото: American Enterprise Institute for Public Policy Research

Из чего состоит современный телевизор

Специалисты ремонтной компании iFixit рассказали изданию, как устроены современные ТВ-панели: плата управления, плата питания, панель и корпус, а самым дорогим компонентом соврем является светодиодная панель.

Телевизионные панели вырезаются из большого листа стекла, так называемого "материнского стекла". Технология позволяет резать таким образом, чтобы свести количество отходов к минимуму. Что касается вех остальных производственных процессов, то компании смогли существенно сократить их и тем самым снизить затраты на производство, а значит и себестоимость готового продукта, т.е. дисплея.

Низкая стоимость экранов вывела в лидеры такие компании, как TCL и Hisense. Но и другие бренды не пасут задних, ведь делать телевизоры очень легко: нужно купить дисплей, собрать корпус и установить уже готовое программное обеспечение для потоковой передачи. Стоит отметить, что из-за таких марок, как TCL и Hisense, бренды вроде Sony и LG вынуждены опускать свои ценники, иначе в конкурентной гонке не выжить.

[ + – ] Телевизор крайне прост в сборке Фото: Pixabay

Дешевый телевизор — это хорошо, но есть подвох

Автор материала полагает, что дешевизна комплектующих — не единственная причина маленького ценника на ТВ-панели. Он считает, что производители получают прибыль не от продаж продукции, а от платы за те данные, которые телевизоры собирают о пользователях. Это касается, прежде всего, смарт-ТВ, которые имеют строенные сервисы вроде Netflix и YouTube, медиа-платформы вроде Roku, Google TV и др. Вся эта "умная" начинка есть у гаджетов от TCL, HiSense, Philips, RCA, LG и Samsung.

"Смарт-телевизоры похожи на поисковые системы, социальные сети и почтовые провайдеры, которые предоставляют нам бесплатные услуги в обмен на то, что они следят за нами, а затем продают эту информацию рекламодателям, использующим наши данные. Эти устройства "собирают информацию о том, что вы смотрите, как долго вы это смотрите и где вы это смотрите, а затем продают эти данные", — сказал редактор Consumer Reports Джеймс Уиллкокс.

Компании, производящие телевизоры, называют это "монетизацией после покупки", и это означает, что они могут продавать телевизоры почти по себестоимости и при этом зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе, обмениваясь данными о просмотрах.

Помимо продажи информации о просмотрах рекламодателям, "умные" телевизоры также показывают рекламу в интерфейсе. Такая реклама генерирует огромные доходы. К примеру, в 2021 году Roku заработала $2,7 млрд; 83% из этой суммы пришлись на "доход от платформы", то есть на рекламу, отображаемую в интерфейсе. И Roku — не единственная компания, предлагающая такое программное обеспечение: у Google, Amazon, LG и Samsung есть операционные системы Smart TV с аналогичными моделями доходов.

Все это означает, что что бы вы ни смотрели на своем смарт-телевизоре, алгоритмы отслеживают ваши привычки. Это влияет на рекламу, которую вы видите на своем телевизоре, да, но если вы подключите свою учетную запись Google или Facebook к телевизору, это также повлияет на рекламу, которую вы видите при просмотре веб-страниц на своем компьютере или телефоне.

Телевизоры больше не мебель. Телевидение — еще одна технология.

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