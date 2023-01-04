Чому телевізори дешевшають, а інші гаджети дорожчають? Експерти розкрили секрет

Смарттелевізори нагадують пошукові системи, соціальні мережі та поштові сервіси, що надають вам безплатні послуги в обмін на те, що вони стежать за вами.

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За даними Американського інституту підприємництва, такі звичайні речі, як продукти харчування, побутова хімія, медичні послуги за останні 22 роки зросли в ціні з 80 до 200%. Але телевізори подешевшали на 97%. Цей показник є найбільшим серед товарів усіх інших груп. Журналіст видання theatlantic.com спробував знайти відповідь на запитання: чому телевізори такі дешеві?

Спочатку, дешевизна ТВ-панелей здається якоюсь надуманою. Судіть самі: за $800 ви можете отримати 11-дюймовий iPad Pro і дивитися Netflix, перебуваючи будь-де, хоч у ліжку. Але за ще менші гроші можна придбати 70-дюймовий 4K-телевізор та дивитися Netflix, лежачи все в тому ж ліжку у спальні. Тут постає питання: за що ви платите, купуючи телевізор? За великий екран? Адже основна функція ТВ-панелі – демонструвати відео та нічого більше. Але як тоді SmartTV, підключення до інтернету і всі інші "інтелектуальні" примочки, які повинні, по ідеї, робити продукт дорожчим, але ... не роблять.

[ + – ] Графік найдорожчих та найдешевших продуктів та послуг, Американський інститут підприємництва Фото: American Enterprise Institute for Public Policy Research

З чого складається сучасний телевізор

Фахівці ремонтної компанії iFixit розповіли виданню, як влаштовані сучасні ТВ-панелі: плата керування, плата живлення, панель та корпус, а найдорожчим компонентом сучасним є світлодіодна панель.

Телевізійні панелі вирізаються з великого аркуша скла, так званого "материнського скла". Технологія дозволяє різати так, щоб звести кількість відходів до мінімуму. Що ж до решти виробничих процесів, то підприємства змогли значно скоротити їх і цим знизити видатки виробництво, отже, і собівартість готового товару, тобто дисплея.

Низька вартість екранів вивела у лідери такі компанії, як TCL та Hisense. Але й інші бренди не пасуть задніх, адже робити телевізор дуже легко: потрібно купити дисплей, зібрати корпус і встановити вже готове програмне забезпечення для потокової передачі. Варто зазначити, що через такі марки, як TCL і Hisense, бренди типу Sony і LG змушені опускати свої цінники, інакше в конкурентних перегонах не вижити.

[ + – ] Телевізор вкрай простий у складанні Фото: Pixabay

Дешевий телевізор — це добре, але є каверза

Автор матеріалу вважає, що дешевизна деталей для комплектування не єдина причина маленького цінника на ТВ-панелі. Він вважає, що виробники отримують прибуток не від продажу продукції, а від плати за дані, які телевізори збирають про користувачів. Це стосується насамперед смарт-ТВ, які мають будовані сервіси на кшталт Netflix і YouTube, медіаплатформи на кшталт Roku, Google TV та ін. Samsung.

"Смарттелевізори схожі на пошукові системи, соціальні мережі та поштові провайдери, які надають нам безкоштовні послуги в обмін на те, що вони стежать за нами, а потім продають цю інформацію рекламодавцям, які використовують наші дані. Ці пристрої "збирають інформацію про те, що ви дивитеся, як довго ви це дивитеся і де ви це дивитеся, а потім продають ці дані", — сказав редактор Consumer Reports Джеймс Вілкокс.

Компанії, що виробляють телевізори, називають це "монетизацією після покупки", і це означає, що вони можуть продавати телевізори майже за собівартістю і водночас заробляти гроші в довгостроковій перспективі, обмінюючись даними про перегляди.

Крім продажу інформації про перегляд рекламодавцям, "розумні" телевізори також показують рекламу в інтерфейсі. Така реклама генерує величезні прибутки. Наприклад, у 2021 році Roku заробила $2,7 млрд; 83% цієї суми припали на "дохід від платформи", тобто на рекламу, що відображається в інтерфейсі. І Roku — не єдина компанія, що пропонує таке програмне забезпечення: Google, Amazon, LG і Samsung мають операційні системи Smart TV з аналогічними моделями доходів.

Все це означає, що хоч би що ви дивилися на своєму смарттелевізорі, алгоритми відстежують ваші звички. Це впливає на рекламу, яку ви бачите на своєму телевізорі, так, але якщо ви підключите свій обліковий запис Google або Facebook до телевізора, це також вплине на рекламу, яку ви бачите під час перегляду вебсторінок на комп'ютері або телефоні.

ТБ більше не меблі. Телебачення — ще одна технологія.

Раніше ми повідомляли про те, що на виставці CES 2023 буде продемонстровано бездротовий телевізор, який кріпиться до будь-якої поверхні завдяки вакуумній технології.