В Беларуси похвастались "конкурентом Apple MacBook": что о нем известно (фото)
Пока что кроме сборки в H-book почти нет ничего белорусского. Да и конкурировать гаджет сможет только по стоимости.
Завод "Горизонт", где собираются белорусские ноутбуки под брендом H-book, старается придерживаться высоких стандартов сборки, чтобы в будущем конкурировать полноценно с американским эталоном, сообщает издание LentaRu со ссылкой на интервью гендиректора завода Юрия Предко.
В качестве преимуществ устройства Предко отмечает малую толщину и вес, обширное количество разъемов, бесшумную работу и низкую степень нагрева. Как преимущество можно отметить и собственный BIOS.
Журналисты Фокуса решили рассмотреть подробнее "преимущества" этого "конкурента".
Малая толщина и вес ноутбука H-book
Взгляните сами – корпус обычный и привычный на сегодня. Выглядит грубовато и аскетично. До толщины MacBook ему "худеть и худеть".
Все необходимые разъемы действительно есть (даже Type-C), но это уже не в диковинку. Да и заряжается ноутбук не через Type-C, а через фирменную зарядку, что уже архаизм для современного устройства.
Бесшумность и малый нагрев H-book
С учетом маломощности ноутбука, это не преимущество, а норма. Хотя, учитывая стоимость в $300, тут установлен действительно хороший процессор Intel Core 11. Оперативная память DDR4 всего 8 Гб и малый объем SSD — на 256 Гб.
Дисплей – обычная IPS-матрица с разрешением 1920х1080 пикселей. А роднит с MacBook этот белорусский "аналог" разве что система охлаждения, выведенная под дисплей.
Даже клавиатуру закупили в Китае — латиница расположена посередине, а блеклая кириллица приютилась сбоку клавиш.
Выводы
В общем и целом у белорусов получилось действительно неплохое устройство в своей ценовой категории, с учетом качества сборки (ноутбук выглядит крепко и сбито). Ближайшие китайские безымянные аналоги с Aliexpress стоят столько же, но там слабее процессоры и к надежности есть большие вопросы.
H-book — вполне себе достойный вариант для нетребовательного школьника или пенсионера за доступную цену.
Однако громкие слова об "исконно белорусском ноутбуке" пока что остаются только пустыми заявлениями. Даже Александр Лукашенко признает, что в устройстве только 12% белорусских деталей (наверное, он учитывает винтики, корпус, зарядку и сборку). Хотя на "Горизонте" надеются увеличить этот процент минимум вдвое, правда, пока непонятно за счет чего.
Ранее Фокус рассказывал о том, что в Украине начались продажи 16-дюймового игрового ноутбука-трансформера ROG Flow X16.