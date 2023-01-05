В Беларуси похвастались "конкурентом Apple MacBook": что о нем известно (фото)

Пока что кроме сборки в H-book почти нет ничего белорусского. Да и конкурировать гаджет сможет только по стоимости.

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Завод "Горизонт", где собираются белорусские ноутбуки под брендом H-book, старается придерживаться высоких стандартов сборки, чтобы в будущем конкурировать полноценно с американским эталоном, сообщает издание LentaRu со ссылкой на интервью гендиректора завода Юрия Предко.

В качестве преимуществ устройства Предко отмечает малую толщину и вес, обширное количество разъемов, бесшумную работу и низкую степень нагрева. Как преимущество можно отметить и собственный BIOS.

[ + – ] Корпус H-book выглядит грубовато, но надежно Фото: Скрин видео

Журналисты Фокуса решили рассмотреть подробнее "преимущества" этого "конкурента".

Малая толщина и вес ноутбука H-book

Взгляните сами – корпус обычный и привычный на сегодня. Выглядит грубовато и аскетично. До толщины MacBook ему "худеть и худеть".

Все необходимые разъемы действительно есть (даже Type-C), но это уже не в диковинку. Да и заряжается ноутбук не через Type-C, а через фирменную зарядку, что уже архаизм для современного устройства.

[ + – ] Стандартными разъемами уже никого не удивить Фото: Скрин видео

Бесшумность и малый нагрев H-book

С учетом маломощности ноутбука, это не преимущество, а норма. Хотя, учитывая стоимость в $300, тут установлен действительно хороший процессор Intel Core 11. Оперативная память DDR4 всего 8 Гб и малый объем SSD — на 256 Гб.

Дисплей – обычная IPS-матрица с разрешением 1920х1080 пикселей. А роднит с MacBook этот белорусский "аналог" разве что система охлаждения, выведенная под дисплей.

[ + – ] Система охлаждения H-book в стиле MacBook Фото: Скрин видео

Даже клавиатуру закупили в Китае — латиница расположена посередине, а блеклая кириллица приютилась сбоку клавиш.

[ + – ] Клавиатура в ноутбуке H-book явно не "родная" Фото: Скрин видео

Выводы

В общем и целом у белорусов получилось действительно неплохое устройство в своей ценовой категории, с учетом качества сборки (ноутбук выглядит крепко и сбито). Ближайшие китайские безымянные аналоги с Aliexpress стоят столько же, но там слабее процессоры и к надежности есть большие вопросы.

H-book — вполне себе достойный вариант для нетребовательного школьника или пенсионера за доступную цену.

[ + – ] Обзор первого белорусского ноутбука H-book

Однако громкие слова об "исконно белорусском ноутбуке" пока что остаются только пустыми заявлениями. Даже Александр Лукашенко признает, что в устройстве только 12% белорусских деталей (наверное, он учитывает винтики, корпус, зарядку и сборку). Хотя на "Горизонте" надеются увеличить этот процент минимум вдвое, правда, пока непонятно за счет чего.

Ранее Фокус рассказывал о том, что в Украине начались продажи 16-дюймового игрового ноутбука-трансформера ROG Flow X16.