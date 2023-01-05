У Білорусі похвалилися "конкурентом Apple MacBook": що про нього відомо (фото)

Поки що окрім складання в H-book майже немає нічого білоруського. Та й конкурувати гаджет зможе лише за вартістю.

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Завод "Горизонт", де збираються білоруські ноутбуки під брендом H-book, намагається дотримуватись високих стандартів складання, щоб у майбутньому конкурувати повноцінно з американським еталоном, повідомляє видання LentaRu з посиланням на інтерв'ю гендиректорки заводу Юрія Предко.

Як переваги пристрою Предко зазначає малу товщину та вагу, велику кількість роз'ємів, безшумну роботу та низький ступінь нагрівання. Як перевагу можна назвати і власний BIOS.

[ + – ] Корпус H-book виглядає грубувато, але надійно Фото: Скрин видео

Журналісти Фокусу вирішили розглянути докладніше "переваги" цього "конкурента".

Мала товщина та вага ноутбука H-book

Погляньте самі — корпус звичайний і звичний на сьогодні. Виглядає грубувато й аскетично. До товщини MacBook йому "худнути і худнути".

Усі необхідні роз'єми дійсно є (навіть Type-C), але це вже не на диво. Та й заряджається ноутбук не через Type-C, а через фірмову зарядку, що вже є архаїзмом для сучасного пристрою.

[ + – ] Стандартними роз'ємами вже нікого не здивувати Фото: Скрин видео

Безшумність і малий нагрів H-book

З урахуванням малопотужності ноутбука це не перевага, а норма. Хоча, враховуючи вартість $300, тут встановлений дійсно хороший процесор Intel Core 11. Оперативна пам'ять DDR4 всього 8 Гб і малий об'єм SSD — на 256 Гб.

Дисплей — звичайна IPS-матриця з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. А ріднить з MacBook цей білоруський "аналог" хіба що охолоджувальна система, виведена під дисплей.

[ + – ] Система охолодження H-book у стилі MacBook Фото: Скрин видео

Навіть клавіатуру закупили в Китаї — латиниця розташована посередині, а блякла кирилиця притулилася збоку клавіш.

[ + – ] Клавіатура у ноутбуці H-book очевидно не "рідна" Фото: Скрин видео

Висновки

Загалом у білорусів вийшов справді непоганий пристрій у своїй ціновій категорії, з урахуванням якості складання (ноутбук виглядає міцно та збито). Найближчі китайські аналоги коштують стільки ж, але там слабші процесори і до надійності є великі питання.

H-book — цілком гідний варіант для невибагливого школяра або пенсіонера за доступну ціну.

[ + – ] Огляд першого білоруського ноутбука H-book

Проте гучні слова про "споконвічно білоруський ноутбук" поки що залишаються лише порожніми заявами. Навіть Олександр Лукашенко визнає, що в пристрої лише 12% білоруських деталей (напевно, він враховує гвинтики, корпус, зарядку та складання). Однак на "Горизонті" сподіваються збільшити цей відсоток мінімум удвічі, щоправда, поки що незрозуміло за рахунок чого.

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