Ученые смогут передавать оптическую связь без проводов на большие расстояния

Технология поможет увеличить скорость передачи данных и нивелирует "цифровое неравенство" между обитателями мегаполисов и загородными жителями.

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Много лет к ряду идея 6G считалась немыслимой, но доцент Хосеп Жорнет из Северо-Восточного университета в США смог добиться невозможного, пишет Techexplore.

Основа связи нового поколения – терагерцовая частота. Благодаря помощи НАСА, ВВС США и компании Amazon ученые смогли доказать, что передача данных на частоте выше 100 гигагерц вполне реальна. Раньше все упиралось в 5G и ее частоту 71 гигагерц.

Но оставалась главная проблема – передать данные на большом расстоянии не удавалось, ведь чем выше частота, тем на меньшее расстояние она может передавать сигналы. Получалось, что если даже в лабораторных условиях удавалось передать сигнал на расстояние вытянутой руки, то практического применения такая технология не имела.

Но Жорнет и его команда не сдавались. С помощью различного рода экспериментов и работой с специальными микшерами сигналов они вводили информацию прямо в сам источник сигнала. Но в на другом конце получали "информационную кашу", потому что сигнал очень искажался. Тогда ученые нашли элегантное и творческое решение – они изначально исказили сигнал и на выходе смогли получить его в чистом виде на расстоянии в два километра.

Команда ученых провела четыре напряженных дня на базе ВВС США, чтобы установить междугороднюю терагерцовую связь, и на второй день они смогли отправить и восстановить информацию без каких-либо ошибок. Система, разработанная Жорнетом и его сотрудниками, достигла частот и пропускной способности, которые затмили сети 5G более чем "на два порядка".

Правда, пока не все так идеально. Два километра – просто космическое расстояние по сравнению с тем, что было изначально, но для четкой и быстрой передачи сигнала все еще требуется прямая видимость и отсутствие помех в виде городской или сельской застройки.

Но Жорнет утверждает, проще поставить вышку, чем бороздить поля и луга фермеров прокладывая оптоволокно.

Ученый уверен, что даже до того, как 6G станет доступен в мобильных телефонах, терагерцовый диапазон будет играть большое значение в коммуникационной инфраструктуре. Новый стандарт поможет сократить цифровое неравенство между жителями мегаполисов и сельскими жителями, которые не имеют доступа к быстрому оптоволоконному интернету.

Напомним, недавно Фокус рассказывал украинцам, где будет работать мобильная связь в случае блэкаута.