Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал

Учені зможуть передавати оптичний зв'язок без дротів на великі відстані

швидкісний інтернет, 6G, стандарт 6G, 6G зв'язок, стандарт 6G, чип 6G
Фото: Matthew Modoono/Northeastern University
Related video

Багато років ідея 6G вважалася немислимою, але доцент Хосеп Жорнет із Північно-Східного університету в США зміг домогтися неможливого, пише Techexplore.

Основа зв'язку нового покоління — терагерцова частота. Завдяки допомозі НАСА, ВПС США та компанії Amazon учені змогли довести, що передача даних на частоті понад 100 гігагерц цілком реальна. Раніше все пиралося в 5G та її частоту 71 гігагерц.

Але залишалася головна проблема — передати дані на великій відстані не вдавалося, адже чим вища частота, тим на меншу відстань можна передавати сигнали. Виходило, що навіть у лабораторних умовах вдавалося передати сигнал на відстань витягнутої руки, і практичного застосування така технологія не мала.

Але Жорнет і його команда не здавалися. За допомогою різноманітних експериментів і роботою зі спеціальними мікшерами сигналів вони вводили інформацію прямо в саме джерело сигналу. Але на іншому кінці отримували "інформаційну кашу", бо сигнал дуже спотворювався. Тоді вчені знайшли елегантне й творче рішення — вони спотворили сигнал і на виході змогли отримати його в чистому вигляді на відстані два кілометри.

Команда вчених провела чотири напружені дні на базі ВПС США, щоб встановити міжміський терагерцевий зв'язок, і на другий день вони змогли відправити й відновити інформацію без жодних помилок. Система, розроблена Жорнетом і його співробітниками, досягла частот і пропускної спроможності, які затьмарили мережі 5G більш ніж "на два порядки".

Щоправда, поки що не все так ідеально. Два кілометри — просто космічна відстань у порівнянні з тим, що було спочатку, але для чіткої та швидкої передачі сигналу все ще потрібна пряма видимість і відсутність перешкод у вигляді міської чи сільської забудови.

Але Жорнет стверджує, що простіше поставити вишку, ніж борознити поля та луки фермерів, прокладаючи оптоволокно.

Учений упевнений, що навіть до того, як 6G стане доступним у мобільних телефонах, терагерцовий діапазон відіграватиме велике значення в комунікаційній інфраструктурі. Новий стандарт допоможе скоротити цифрову нерівність між жителями мегаполісів і сільськими жителями, які не мають доступу до швидкого оптоволоконного інтернету.

Нагадаємо, нещодавно Фокус розповідав українцям, де працюватиме мобільний зв'язок у разі блекауту.