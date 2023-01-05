Учені зможуть передавати оптичний зв'язок без дротів на великі відстані

Related video

Багато років ідея 6G вважалася немислимою, але доцент Хосеп Жорнет із Північно-Східного університету в США зміг домогтися неможливого, пише Techexplore.

Основа зв'язку нового покоління — терагерцова частота. Завдяки допомозі НАСА, ВПС США та компанії Amazon учені змогли довести, що передача даних на частоті понад 100 гігагерц цілком реальна. Раніше все пиралося в 5G та її частоту 71 гігагерц.

Але залишалася головна проблема — передати дані на великій відстані не вдавалося, адже чим вища частота, тим на меншу відстань можна передавати сигнали. Виходило, що навіть у лабораторних умовах вдавалося передати сигнал на відстань витягнутої руки, і практичного застосування така технологія не мала.

Але Жорнет і його команда не здавалися. За допомогою різноманітних експериментів і роботою зі спеціальними мікшерами сигналів вони вводили інформацію прямо в саме джерело сигналу. Але на іншому кінці отримували "інформаційну кашу", бо сигнал дуже спотворювався. Тоді вчені знайшли елегантне й творче рішення — вони спотворили сигнал і на виході змогли отримати його в чистому вигляді на відстані два кілометри.

Команда вчених провела чотири напружені дні на базі ВПС США, щоб встановити міжміський терагерцевий зв'язок, і на другий день вони змогли відправити й відновити інформацію без жодних помилок. Система, розроблена Жорнетом і його співробітниками, досягла частот і пропускної спроможності, які затьмарили мережі 5G більш ніж "на два порядки".

Щоправда, поки що не все так ідеально. Два кілометри — просто космічна відстань у порівнянні з тим, що було спочатку, але для чіткої та швидкої передачі сигналу все ще потрібна пряма видимість і відсутність перешкод у вигляді міської чи сільської забудови.

Але Жорнет стверджує, що простіше поставити вишку, ніж борознити поля та луки фермерів, прокладаючи оптоволокно.

Учений упевнений, що навіть до того, як 6G стане доступним у мобільних телефонах, терагерцовий діапазон відіграватиме велике значення в комунікаційній інфраструктурі. Новий стандарт допоможе скоротити цифрову нерівність між жителями мегаполісів і сільськими жителями, які не мають доступу до швидкого оптоволоконного інтернету.

Нагадаємо, нещодавно Фокус розповідав українцям, де працюватиме мобільний зв'язок у разі блекауту.